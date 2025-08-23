Чоловік помітив дивну залежність дружини від телефона: розкрита правда шокувала його (фото)
Мешканець США помітив, що його кохана проводить зі смартфоном багато часу, а тому влаштував експеримент. Він сфотографував гаджет, а коли та пішла у справах, надіслав світлину на її ж телефон.
Згодом американець почав розуміти, що за цим може бути гірка правда про інтрижку дружин з іншим чоловіком, йдеться в дописі автора посту в Reddit.
Повідомлення стало вірусним — набрало понад 33 тис. реакцій. Для свого експерименту, аби перевірити наскільки дружина залежна від смартфона, чоловік сфотографував гаджет, а потім чекав зручної нагоди.
Коли кохана пішла з дому в справах, то герой історії надіслав їй фото з телефоном. Так він вирішив натякнути, що вона його забула вдома, хоча отримала це фото на свій же смартфон.
"Надіслав дружині фото її телефону, щоб вона зрозуміла, що забула його вдома", — написав чоловік.
За мить жінка повернулася додому та питала, де її гаджет. Автор посту вказав у коментарях, що коли її спитав — "А куди ти отримала повідомлення, а?" — то жінка зрозуміла всю курйозність ситуації.
Водночас чоловік говорить, що ситуація з цим експериментом відкрила неприємну правду. Він підозрює, що його кохана може зраджувати йому, адже крім постійного сидіння в телефоні, вона почала ставити пароль та зникати "з подругами" на тривалий час.
Що кажуть в мережі
У коментарях до вірусного відео, користувачі підтримали ідеї такого "експерименту", а також згодні з версією її ймовірної зради. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:
- "Шикарно зробили!"
- "Здається, версія її зради вже пояснює, чого вона стирчить у телефоні";
- "О Боже, якщо це справді зрада, то перед носом у вас. Здається, вам пора розлучатися";
- "Це може бути правдою. Але її зависання — це теж показово";
- "А навіть якщо вона не зраджує, то сидіти годинами в смартфоні — теж проблема".
Раніше Фокус розповідав, до чого призводить залежність від гаджетів. Професорка Стенфордського університету Анна Лембке вважає, що прояви цифрового світу є джерелом дофаміну для інтернет-користувачів. І якщо не зменшити оберти, люди ризикують захлинутися гормоном задоволення.
Згодом стало відомо, чому насправді діти не відриваються від своїх смартфонів. Активістка Ленор Скеназі вважає, шо діти тікають в інтернет, де вони знаходять свободу, якої їм не дають батьки.