Чоловік помітив дивну залежність дружини від телефона: розкрита правда шокувала його (фото)

Мешканець США помітив, що його кохана проводить зі смартфоном багато часу, а тому влаштував експеримент. Він сфотографував гаджет, а коли та пішла у справах, надіслав світлину на її ж телефон.

Згодом американець почав розуміти, що за цим може бути гірка правда про інтрижку дружин з іншим чоловіком, йдеться в дописі автора посту в Reddit.

Повідомлення стало вірусним — набрало понад 33 тис. реакцій. Для свого експерименту, аби перевірити наскільки дружина залежна від смартфона, чоловік сфотографував гаджет, а потім чекав зручної нагоди.

Коли кохана пішла з дому в справах, то герой історії надіслав їй фото з телефоном. Так він вирішив натякнути, що вона його забула вдома, хоча отримала це фото на свій же смартфон.

Залежість жінки до смартфона наштовхнула чоловіка до неприємної правди Фото: Reddit

"Надіслав дружині фото її телефону, щоб вона зрозуміла, що забула його вдома", — написав чоловік.

За мить жінка повернулася додому та питала, де її гаджет. Автор посту вказав у коментарях, що коли її спитав — "А куди ти отримала повідомлення, а?" — то жінка зрозуміла всю курйозність ситуації.

Водночас чоловік говорить, що ситуація з цим експериментом відкрила неприємну правду. Він підозрює, що його кохана може зраджувати йому, адже крім постійного сидіння в телефоні, вона почала ставити пароль та зникати "з подругами" на тривалий час.

Що кажуть в мережі

У коментарях до вірусного відео, користувачі підтримали ідеї такого "експерименту", а також згодні з версією її ймовірної зради. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Шикарно зробили!"

"Здається, версія її зради вже пояснює, чого вона стирчить у телефоні";

"О Боже, якщо це справді зрада, то перед носом у вас. Здається, вам пора розлучатися";

"Це може бути правдою. Але її зависання — це теж показово";

"А навіть якщо вона не зраджує, то сидіти годинами в смартфоні — теж проблема".

Раніше Фокус розповідав, до чого призводить залежність від гаджетів. Професорка Стенфордського університету Анна Лембке вважає, що прояви цифрового світу є джерелом дофаміну для інтернет-користувачів. І якщо не зменшити оберти, люди ризикують захлинутися гормоном задоволення.

Згодом стало відомо, чому насправді діти не відриваються від своїх смартфонів. Активістка Ленор Скеназі вважає, шо діти тікають в інтернет, де вони знаходять свободу, якої їм не дають батьки.