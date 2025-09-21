День осіннього рівнодення: якою буде погода 22 вересня

22 вересня в Україні — день осіннього рівнодення. Воно настане о 21:19 за київським часом.

У день, що символізує перехід від літа до осені, погода порадує теплом, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозами, протягом понеділка очікується +24+27 градусів, а також не передбачається опадів майже по всій Україні.

У Києві повітря прогріється до 27 градусів тепла.

Однак уже до середини тижня очікується похолодання, і синоптик радить завчасно підготуватися до цього явища й утеплитися. На наступних вихідних не виключений мокрий сніг у Карпатах і навколишніх гірських районах, але Діденко рекомендує користувачам все ж перевіряти прогнози на надійних ресурсах і не піддаватися панічним заголовкам у медіа.

Вона нагадала, що погода змінюється постійно, тому нормально, що прогнози потребують уточнення.

В Укргідрометцентрі спростовують інформацію про перший сніг уже цього тижня.

"Зараз дійсно є передумови, що після 25-го числа, саме 25-го, відбудеться зміна синоптичних процесів. Але той хайп, який зараз розганяють деякі метео- і телеграм-блогери, особливо коли вже "кричать" про сніг, — офіційно ми цього підтвердити не можемо. Атмосфера дуже рухлива і мінлива. Було багато випадків, коли за 7-10 діб блогери давали гучні прогнози, а потім вони не справджувалися", — пояснила Фокусу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

