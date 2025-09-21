День осеннего равноденствия: какой будет погода 22 сентября

22 сентября в Украине – день осеннего равноденствия. Оно наступит в 21:19 по киевскому времени.

Related video

В день, символизирующий переход от лета к осени, погода порадует теплом, сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в течение понедельника ожидается +24+27 градусов, а также не предвидится осадков почти по всей Украине.

В Киеве воздух прогреется до 27 градусов тепла.

Однако уже к середине недели грядет похолодание, и синоптик советует заблаговременно подготовиться к этому явлению и утеплиться. На следующих выходных не исключен мокрый снег в Карпатах и окружающих горных районах, но Диденко рекомендует пользователям все же проверять прогнозы на надежных ресурсах и не поддаваться паническим заголовкам в медиа.

Она напомнила, что погода меняется постоянно, поэтому нормально, что прогнозы нуждаются в уточнении.

В Укргидрометцентре опровергают информацию о первом снеге уже на этой неделе.

"Сейчас действительно есть предпосылки, что после 25-го числа, именно 25-го, произойдет изменение синоптических процессов. Но тот хайп, который сейчас разгоняют некоторые метео- и телеграмм-блогеры, особенно когда уже "кричат" о снеге, — официально мы этого подтвердить не можем. Атмосфера очень подвижная и переменчивая. Было много случаев, когда за 7-10 суток блогеры давали громкие прогнозы, а потом они не оправдывались", — объяснила Фокусу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Напомним, когда в Украину придет полноценная осень, и чего ожидать от грядущей зимы.