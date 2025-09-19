Мокрый снег и похолодание: Диденко рассказала, когда ухудшится погода в Украине (видео)

Погода в Украине 19 сентября постепенно стабилизируется после недавних дождей. Прогнозируется преимущественно сухая и умеренно теплая погода, однако в конце сентября похолодание придет в страну.

По информации синоптика Наталки Диденко, после прохождения атмосферного фронта, который принес осадки практически по всей территории Украины, ситуация стабилизируется. На западе страны еще возможны локальные небольшие дожди, температура воздуха днем будет держаться в пределах +20...+23°, а на Закарпатье ожидается до +25°.

На севере Украины, включая Киевскую, Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области, прогнозируется сухая погода и температура 19-22°. Мощный антициклон с юго-запада вытеснил атмосферный фронт за пределы страны, что обеспечивает умеренно теплые и стабильные условия.

В восточных областях, в частности в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, осадков не ожидается. Температура воздуха будет колебаться между +21° и +24°. Центральная Украина также находится под влиянием антициклона, что обеспечивает однородную погоду и повышенное атмосферное давление, температура днем будет держаться на уровне +20...+23°.

Южные регионы, включая Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую области, Запорожье и Крым, будут иметь температуру от +22° до +25°, осадков не ожидается. В Киеве сегодня солнечно, температура днем достигнет +20-21°, осадки отсутствуют.

Кроме этого, синоптик отметила, что ближайшие выходные, 20 и 21 сентября, будут комфортными для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе. Температура в субботу ожидается немного ниже — 20-24°, а в воскресенье поднимется до +24-28°.

Диденко также предупредила о возможном похолодании на следующих выходных, 27-28 сентября, с риском мокрого снега в Карпатах и окружающих горных районах. Она призвала пользователей проверять прогнозы на надежных ресурсах и не поддаваться паническим заголовкам в медиа.

"Когда я делаю предварительные прогнозы, всегда предупреждаю, что они нуждаются в уточнении. Наиболее надежный прогноз работает на 1-3 дня, а тенденции могут сохраняться до 5-7 дней", — отметила Наталья Диденко.

В своем видео эксперт также подчеркнула важность информационной гигиены и напомнила, что доверять стоит только проверенным источникам, а длительные прогнозы требуют ежедневного уточнения. В то же время она призвала наслаждаться комфортной погодой ближайших дней и планировать активный отдых на свежем воздухе.

Напомним, что Укргидрометцентре отрицают, что в этом сентябре в Украине выпадет снег. По словам экспертов, атмосфера очень подвижна и переменчива, а сообщения блогеров о морозе — это "хайп".

Ранее Фокус писал, что с 19 сентября в Украине прогнозируют постепенное повышение температуры. Дневные показатели вырастут на 3-5 градусов — вместо 15-20 градусов тепла столбики термометров будут фиксировать 20-25.