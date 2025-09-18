Первый снег или хайп блогеров: какая погода ждет украинцев в конце сентября

В Украине уже через неделю прогнозируют первый снег. Такие сообщения 18 сентября активно распространились в медиа и соцсетях, заставив украинцев доставать из шкафов теплую одежду. Впрочем, в Укргидрометцентре предостерегают: не стоит верить громким заявлениям блогеров. Фокус выяснил, какой на самом деле будет погода во второй половине сентября.

Related video

Украинцев ждет резкая смена погоды уже в конце сентября. По словам синоптика Наталки Диденко, после комфортного бабьего лета с сухой и теплой погодой в страну придет похолодание, которое местами может принести первый снег.

"Следующие выходные, 27-28 сентября, будут холодными и влажными — куртки, более прочные ботинки, даже шапки тонкие, дома проверьте, где лежат толстые страшные любимые страшные штаны и флиски, работают ли обогреватели, ближе телефон семейного врача, потому что такие синоптические метаморфозы могут провоцировать", — отметила Диденко.

Однако в Укргидрометцентре не подтверждают эту информацию.

"Сейчас действительно есть предпосылки, что после 25-го числа, именно 25-го, произойдет изменение синоптических процессов. Но тот хайп, который сейчас разгоняют некоторые метео- и телеграмм-блогеры, особенно когда уже "кричат" о снеге, — официально мы этого подтвердить не можем. Атмосфера очень подвижная и переменчивая. Было много случаев, когда за 7-10 суток блогеры давали громкие прогнозы, а потом они не оправдывались", — объясняет Фокусу синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По словам специалиста, единственное полномочное учреждение, которое имеет право делать официальные прогнозы — это Укргидрометцентр.

"Мы несем за них ответственность, ценим свою репутацию. А не так, как блогеры: сказали — и забыли", — продолжает Птуха.

Поэтому сейчас, по словам синоптика, можно говорить лишь о том, что тенденция есть, но четкой конкретики пока нет. До 25-го числа будут сохраняться очень комфортные погодные условия. Например, 22-го и 23-го сентября ночью ожидается от +11 до +17, а днем — от +24 до +30 градусов, на востоке страны даже до +32.

А вот 25-го начнется перестройка синоптических процессов.

"Но какой интенсивности будет это изменение, какие будут выпадать осадки и в какой фазе — пока сказать невозможно. Это можно уточнить только ближе к дате, ориентировочно через 5 суток.

Сейчас мы можем только подтвердить: 25-го ожидается изменение — начнет поступать прохладный воздух с северо-запада. Но насколько он будет сильным, из практических показателей, чтобы уже точно закладывать это в свои планы, мы пока назвать не можем", — говорит синоптик.

Напомним, ранее Фокус писал когда в Украину придет полноценная осень, и чего ожидать от грядущей зимы.