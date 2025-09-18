Перший сніг чи хайп блогерів: яка погода чекає українців наприкінці вересня

В Україні вже за тиждень прогнозують перший сніг. Такі повідомлення 18 вересня активно поширилися в медіа та соцмережах, змусивши українців діставати з шаф теплий одяг. Втім, в Укргідрометцентрі застерігають: не варто вірити гучним заявам блогерів. Фокус з'ясував, якою насправді буде погода у другій половині вересня.

Related video

Українців чекає різка зміна погоди вже наприкінці вересня. За словами синоптикині Наталки Діденко, після комфортного бабиного літа з сухою та теплою погодою в країну прийде похолодання, яке місцями може принести перший сніг.

"Наступні вихідні, 27-28 вересня, будуть холодними та вологими — куртки, більш міцні черевики, навіть шапки тонкі, удома перевірте, де лежать товсті страшні улюблені страшні штани та фліски, чи працюють обігрівачі, ближче телефон сімейного лікаря, тому що такі синоптичні метаморфози можуть провокувати", — зазначила Діденко.

Проте в Укргідрометцентрі не підтверджують цю інформацію.

"Зараз справді є передумови, що після 25-го числа, саме 25-го, відбудеться зміна синоптичних процесів. Але отой хайп, який зараз розганяють деякі метео- й телеграм-блогери, особливо коли вже "кричать" про сніг, — офіційно ми цього підтвердити не можемо. Атмосфера дуже рухлива й мінлива. Було багато випадків, коли за 7–10 діб блогери давали гучні прогнози, а потім вони не справджувалися", — пояснює Фокусу синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За словами фахівчині, єдина повноважна установа, яка має право робити офіційні прогнози — це Укргідрометцентр.

"Ми несемо за них відповідальність, цінуємо свою репутацію. А не так, як блогери: сказали — і забули", — продовжує Птуха.

Тому зараз, за словами синопткині, можна говорити лише про те, що тенденція є, але чіткої конкретики поки що немає. До 25-го числа зберігатимуться дуже комфортні погодні умови. Наприклад, 22-го та 23-го вересня вночі очікується від +11 до +17, а вдень — від +24 до +30 градусів, на сході країни навіть до +32.

А ось 25-го почнеться перебудова синоптичних процесів.

"Але якої інтенсивності буде ця зміна, які випадатимуть опади й у якій фазі — поки що сказати неможливо. Це можна уточнити тільки ближче до дати, орієнтовно за 5 діб.

Наразі ми можемо лише підтвердити: 25-го очікується зміна — почне надходити прохолодне повітря з північного заходу. Та наскільки воно буде сильним, із практичних показників, щоб уже точно закладати це у свої плани, ми поки що назвати не можемо", — каже синопткиня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав коли в Україну прийде повноцінна осінь, і чого очікувати від прийдешньої зими.