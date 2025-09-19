Мокрий сніг та похолодання: Діденко розповіла, коли погіршиться погода в Україні (відео)

Погода в Україні 19 вересня поступово стабілізується після недавніх дощів. Прогнозується переважно суха та помірно тепла погода, однак наприкінці вересня похолодання завітає до країни.

За інформацією синоптикині Наталки Діденко, після проходження атмосферного фронту, який приніс опади практично по всій території України, ситуація стабілізується. На заході країни ще можливі локальні невеликі дощі, температура повітря вдень триматиметься в межах +20…+23°, а на Закарпатті очікується до +25°.

На півночі України, включно з Київською, Житомирською, Чернігівською та Сумською областями, прогнозується суха погода та температура 19–22°. Потужний антициклон з південного заходу витіснив атмосферний фронт за межі країни, що забезпечує помірно теплі та стабільні умови.

У східних областях, зокрема на Харківщині, Луганщині та Донеччині, опадів не очікується. Температура повітря коливатиметься між +21° та +24°. Центральна Україна також перебуває під впливом антициклону, що забезпечує однорідну погоду та підвищений атмосферний тиск, температура вдень триматиметься на рівні +20…+23°.

Південні регіони, включно з Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, Запоріжжям та Кримом, матимуть температуру від +22° до +25°, опадів не очікується. У Києві сьогодні сонячно, температура вдень досягне +20–21°, опади відсутні.

Окрім цього, синоптикиня наголосила, що найближчі вихідні, 20 та 21 вересня, будуть комфортними для прогулянок та активного відпочинку на свіжому повітрі. Температура в суботу очікується трохи нижчою – 20–24°, а в неділю підніметься до +24–28°.

Діденко також попередила про можливе похолодання на наступних вихідних, 27–28 вересня, з ризиком мокрого снігу у Карпатах та навколишніх гірських районах. Вона закликала користувачів перевіряти прогнози на надійних ресурсах та не піддаватися панічним заголовкам у медіа.

"Коли я роблю попередні прогнози, завжди попереджаю, що вони потребують уточнення. Найбільш надійний прогноз працює на 1–3 дні, а тенденції можуть зберігатися до 5–7 днів", — зауважила Наталка Діденко.

У своєму відео експертка також підкреслила важливість інформаційної гігієни та нагадала, що довіряти варто лише перевіреним джерелам, а тривалі прогнози потребують щоденного уточнення. Водночас вона закликала насолоджуватися комфортною погодою найближчих днів та планувати активний відпочинок на свіжому повітрі.

Нагадаємо, що Укргідрометцентрі заперечують, що цього вересня в Україні випаде сніг. За словами експертів, атмосфера дуже рухлива й мінлива, а повідомлення блогерів про мороз — це "хайп".

Раніше Фокус писав, що з 19 вересня в Україні прогнозують поступове підвищення температури. Денні показники зростуть на 3-5 градусів — замість 15-20 градусів тепла стовпчики термометрів фіксуватимуть 20-25.