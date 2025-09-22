У Львові дві студентки побили третю на камеру: поліція побачила ролик у мережі

Напередодні у Львові дві 17-річні студентки побили 18-річну дівчину ногами, а все, що відбувається, четверта учасниця інциденту зняла на камеру, і відео з'явилося в мережі.

На ролик звернула увагу місцева поліція під час моніторингу соцмереж, і вже незабаром особу потерпілої було встановлено, повідомили правоохоронці.

Також стали відомі імена тих, хто її бив. Як пише паблік "Типовий Львів", обидві — студентки Львівського професійного коледжу Львівського національного університету природокористування. Бійка сталася на вулиці Лінкольна в Шевченківському районі міста пізно ввечері.

За фактом нанесення умисних тілесних ушкоджень правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Якщо провину дівчат буде доведено, їм загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк до 200 годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Наразі правоохоронці з'ясовують обставини конфлікту та встановлюють інших учасників.

