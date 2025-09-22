Во Львове две студентки избили третью на камеру: полиция увидела ролик в сети

Накануне во Львове две 17-летние студентки избили 18-летнюю девушку ногами, а все происходящее четвертая участница инцидента сняла на камеру, и видео появилось в сети.

На ролик обратила внимание местная полиция во время мониторинга соцсетей, и уже вскоре личность потерпевшей была установлена, сообщили правоохранители.

Также стали известны имена тех, кто ее избивал. Как пишет паблик "Типовий Львів", обе – студентки Львовского профессионального колледжа Львовского национального университета природопользования. Потасовка произошла на улице Линкольна в Шевченковском районе города поздно вечером.

По факту нанесения умышленных телесных повреждений правоохранители начали уголовное производство.

Если вина девушек будет доказана, им грозит штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок до 200 часов, или исправительные работы на срок до одного года.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства конфликта и устанавливают других участников.

