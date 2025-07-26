В Ковеле в кафе мужчина избил ребенка по голове: полиция наказала и мужчину, и свидетеля
Очевидицей домашнего насилия стала местная блогерша, которая придала огласке эту ситуацию. На нее тоже составили протокол.
В Волынской области мужчина избил ребенка на глазах у посетителей одного из местных кафе. Он нанес ему удары по голове. Об этом сообщила полиция Волынской области.
Отмечается, что о случае насилия над ребенком правоохранители узнали из соцсетей. Одна из посетительниц кафе, которая стала свидетелем происшествия, записала видео, в котором рассказала все, что увидела, и выложила на всеобщее обозрение.
По ее словам, мужчина бил ребенка по голове.
"По данному факту информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Работники полиции оперативно установили всех участников происшествия и опросили их. На мужчину составлены административные материалы по ст. 173-2 (Совершение домашнего насилия) и ст. 173 (Мелкое хулиганство)", — говорится в сообщении.
Также правоохранители составили протокол и на саму блогера.
"На гражданку, которая в своем видео употребляла нецензурную лексику, составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что мужчина, который бил ребенка, не является работником полиции, как это объявлялось в соцсетях.
Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему водителю такси из сервиса Bolt, который 30 июня избил украинскую певицу Тоню Матвиенко в Киеве.