В Ковеле в кафе мужчина избил ребенка по голове: полиция наказала и мужчину, и свидетеля

Очевидицей домашнего насилия стала местная блогерша, которая придала огласке эту ситуацию. На нее тоже составили протокол.

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В Волынской области мужчина избил ребенка на глазах у посетителей одного из местных кафе. Он нанес ему удары по голове. Об этом сообщила полиция Волынской области.

Отмечается, что о случае насилия над ребенком правоохранители узнали из соцсетей. Одна из посетительниц кафе, которая стала свидетелем происшествия, записала видео, в котором рассказала все, что увидела, и выложила на всеобщее обозрение.

По ее словам, мужчина бил ребенка по голове.

"По данному факту информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Работники полиции оперативно установили всех участников происшествия и опросили их. На мужчину составлены административные материалы по ст. 173-2 (Совершение домашнего насилия) и ст. 173 (Мелкое хулиганство)", — говорится в сообщении.

Также правоохранители составили протокол и на саму блогера.

"На гражданку, которая в своем видео употребляла нецензурную лексику, составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях", — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что мужчина, который бил ребенка, не является работником полиции, как это объявлялось в соцсетях.

Напомним, что правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему водителю такси из сервиса Bolt, который 30 июня избил украинскую певицу Тоню Матвиенко в Киеве.