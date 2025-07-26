У Ковелі в кафе чоловік побив дитину по голові: поліція покарала і чоловіка, і свідка

Очевидицею домашнього насилства стала місцева блогерка, яка надала розголосу цій ситуації. На неї теж склали протокол.

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У Волинській області чоловік побив дитину на очах у відвідувачів одного із місцевих кафе. Він завдав їй ударів по голові. Про це повідомила поліція Волинської області.

Зазначається, що про випадок насильства над дитиною правоохоронці дізналися із соцмереж. Одна з відвідувачок кафе, яка стала свідоком події, записала відео, в якому розповіла все, що побачила, і виклала на загал.

За її словами, чоловік бив дитину по голові.

"За вказаним фактом інформацію зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Працівники поліції оперативно встановили всіх учасників події та опитали їх. На чоловіка складено адміністративні матеріали за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) та ст. 173 (Дрібне хуліганство)", — йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці склали протокол і на саму блогерку.

"На громадянку, яка у своєму відео вживала нецензурну лексику, складено адміністративний протокол за ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення", — йдеться в повідомленні.

В поліції зауважили, що чоловік, який лупцював дитину, не є працівником поліції, як це оголошувалося у соцмережах.

Нагадаємо, що правоохоронці повідомили про підозру 63-річному водієві таксі із сервісу Bolt, який 30 червня побив українську співачку Тоню Матвієнко в Києві.