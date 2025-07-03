Таксист після побиття Тоні Матвієнко розказав свою версію подій: чому він це зробив

Правоохоронці повідомили про підозру 63-річному водієві таксі із сервісу Bolt, який 30 червня побив українську співачку Тоню Матвієнко в Києві, про що вона повідомила публічно.

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Про розвиток справи повідомила поліція Києва та міська прокуратура 3 липня. Сам інцидент стався за кілька днів до цього.

Правоохоронці з’ясували, що під час поїздки між заслуженою артисткою України та водієм відбувся словесний конфлікт: той відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно, адже йому начебто було спекотно. Після цього Матвієнко попросила зупинити машину, проте водій вибіг за нею, коли співачка вийшла з авто, та двічі вдарив по обличчю та в плече.

Особу нападника швидко встановили. 63-річний чоловік працює в службі таксі останні 5 років.

Чоловік, який побив Тоню Матвієнко Фото: Київська міська прокуратура

Свої різкі дії киянин пояснює тим, що артистка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину. Тепер про свій вчинок водій шкодує.

63-річного чоловіка підозрюють в умисному легкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України), за що той може отримати виправні роботи на строк до одного року.

Тоню Матвієнко побив водій таксі

30 червня працівник компанії Bolt спочатку грубо відреагував на прохання співачки зачинити вікно через сильний протяг. Після конфлікту водій вийшов з машини, вдарив Матвієнко в голову і в плече.

"Спочатку ігнор на прохання, а пізніше дозволяв собі некоректні висловлювання, відмовився йти назустріч", — розповіла вона.

Фокус звернувся до Bolt за коментарем. В офіційній заяві компанія наголосила, що вони глибоко стурбовані ситуацією, а дії водія є неприпустимими. Ми запитали також про вибачення і компенсацію, але представники Bolt не відповіли на ці запитання. Зокрема, пресслужба компанії додала, що Bolt співпрацює з багатьма водіями та автопарками, надаючи їм можливість зареєструватися та здійснювати поїздки на платформі. Втім, водії не є співробітниками компанії.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Таксиста Bolt, який побив заслужену артистку України Тоню Матвієнко, швидко затримали.

Тоня Матвієнко здивувала кардинальним перевтіленням та стала брюнеткою.

Крім того, Тоня Матвієнко розповіла про свою маму Ніну Матвієнко, яка пішла із життя в жовтні 2023 року. Донька легендарної співачки пригадала її особливі стосунки з онуками.