Таксист после избиения Тони Матвиенко рассказал свою версию событий: почему он это сделал

Правоохранители сообщили о подозрении 63-летнему водителю такси из сервиса Bolt, который 30 июня избил украинскую певицу Тоню Матвиенко в Киеве, о чем она сообщила публично.

Related video

О развитии дела сообщила полиция Киева и городская прокуратура 3 июля. Сам инцидент произошел за несколько дней до этого.

Правоохранители выяснили, что во время поездки между заслуженной артисткой Украины и водителем произошел словесный конфликт: тот отказался по просьбе пассажирки закрыть окно, ведь ему якобы было жарко. После этого Матвиенко попросила остановить машину, однако водитель выбежал за ней, когда певица вышла из авто, и дважды ударил по лицу и в плечо.

Личность нападавшего быстро установили. 63-летний мужчина работает в службе такси последние 5 лет.

Мужчина, который избил Тоню Матвиенко Фото: Киевская городская прокуратура

Свои резкие действия киевлянин объясняет тем, что артистка хлопнула дверью и могла повредить арендованную машину. Теперь о своем поступке водитель жалеет.

63-летнего мужчину подозревают в умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины), за что тот может получить исправительные работы на срок до одного года.

Тоню Матвиенко избил водитель такси

30 июня работник компании Bolt сначала грубо отреагировал на просьбу певицы закрыть окно из-за сильного сквозняка. После конфликта водитель вышел из машины, ударил Матвиенко в голову и в плечо.

"Сначала игнор на просьбы, а позже позволял себе некорректные высказывания, отказался идти навстречу", — рассказала она.

Фокус обратился к Bolt за комментарием. В официальном заявлении компания подчеркнула, что они глубоко обеспокоены ситуацией, а действия водителя являются недопустимыми. Мы спросили также об извинениях и компенсации, но представители Bolt не ответили на эти вопросы. В частности, пресс-служба компании добавила, что Bolt сотрудничает со многими водителями и автопарками, предоставляя им возможность зарегистрироваться и совершать поездки на платформе. Впрочем, водители не являются сотрудниками компании.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Таксиста Bolt, который избил заслуженную артистку Украины Тоню Матвиенко, быстро задержали.

Тоня Матвиенко удивила кардинальным перевоплощением и стала брюнеткой.

Кроме того, Тоня Матвиенко рассказала о своей маме Нине Матвиенко, которая ушла из жизни в октябре 2023 года. Дочь легендарной певицы вспомнила ее особые отношения с внуками.