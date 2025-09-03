Во Львове двое мужчин напали на директора фестиваля, которая пыталась защитить женщину с детьми

Инцидент произошел с исполнительным директором Vydelkafest Иванкой Антонюк, которая во Львове пыталась защитить женщину с дочерьми от нетрезвого мужчины и его кума. После заявления в полицию, нападающий пытался запугать Иванку Антонюк.

Директор Vydelkafest пожаловалась в Facebook, что стала жертвой нападения. А также сообщила, что ее личные данные, которые она передала в Нацполцию, каким-то образом оказались у ее обидчика.

Культурный деятель рассказала, во Львов прибыла поздно ночью и вызвала такси, чтобы добраться до квартиры, где должна была жить, пока находилась бы в чужом для себя городе. Когда Иванка вышла из такси, услышала крики мужа и плач детей.

По ее словам, она увидела мужчину, который шатался и кричал на жену, и товарища, который пытался сдержать его порывы двинуться в сторону женщины.

"И пока в голове мелькнула про "вечер четверга, а он уже пьяный", мужчина, который до этого кричал на весь двор матерные слова, подбежал к жене, которая вела от него двух маленьких девочек, и ударил ее кулаком в лицо. Затем схватил за плечо и начал дергать", — рассказала Антонюк.

Она использовала перцовый баллончик, чтобы остановить нападавшего, но второй человек (позже оказалось, что это кум нападавшего) сбил ее на землю, а обидчик жены начал бить ее ногами, по дороге повалив девушку своего кума на землю, которая пыталась остановить его нападение.

"Когда мужчину оттащили, а мне помогали встать, он вырвался и продолжил бить меня ногами", — рассказала Антонюк, которая на следующий день написала заявление, сняла побои и передала полиции контакты свидетелей и людей, через которых можно найти нападавшего. Предварительно ночью она также успела поговорить с соседями и председателем ОСМД.

Но это, по словам Иванки, было только начало истории. Ведь в понедельник она пришла дать дополнительные показания и забрать выписку из реестра досудебных расследований.

"Десять раз переспросила у следователя, не попадут ли мои контакты или адрес к нападающему. Меня заверили: "Конечно же нет. Мы его вызвали пока как свидетеля, никакими данными мы не будем делиться", — но, как рассказала Антонюк, уже через полтора часа после выхода из отделения ей начали звонить с неизвестного номера: сначала на телефон, потом в WhatsApp.

Она не брала трубку, но потом ее бабушка рассказала, что ее искал "волонтер из Франковска", который передал, что не может дозвониться до "вашей внучки, ни на личный, ни на рабочий номер", который Антонюк вообще никому не сообщала.

Далее женщина обнародовала диалог, который у нее вышел с "волонтером", который на самом деле и был нападающим, который обижал жену в тот вечер во Львове. Он пытался ее запугать и отрицал, что бил свою жену. Также он пытался договориться о встрече.

"Я обращаюсь к обществу и органам власти с просьбой обеспечить жертвам и свидетелям домашнего насилия надлежащую правовую и психологическую защиту, а также гарантии безопасности", — резюмировала Иванка.

В комментариях она сообщила имя нападавшего, — Виталий Демчук, — и некоторые подробности из его профиля в соцсетях.

Также Иванка Антонюк сообщила, что на нее также открыто уголовное производство, ведь Демчук также написал на нее заявление в полицию.

В комментариях на пост Антонюк отреагировала народный депутат София Федина, которая написала: "полиция Львовской области прошу довести дело до наказания обидчика".

