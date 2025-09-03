У Львові двоє чоловіків напали на директорку фестивалю, яка намагалась захистити жінку з дітьми

Інцидент трапився із виконавчою директоркою Vydelkafest Іванкою Антонюк, яка у Львові намагалась захистити жінку із доньками від нетверезого чоловіка та його кума. Після заяви в поліцію, нападник намагався залякати Іванку Антонюк.

Директорка Vydelkafest поскаржилась у Facebook, що стала жертвою нападу. А також повідомила, що її особисті дані, які вона передала до Нацполції, якимось чином опинились у її кривдника.

Культурна діячка розповіла, до Львова прибула пізно вночі і викликала таксі, що дістатись до квартири, де мала жити, поки перебувала б у чужому для себе місті. Коли Іванка вийшла з таксі, почула крики чоловіка та плач дітей.

За її словами, вона побачила чоловіка, який хитався й кричав на дружину, та товариша, який намагався стримати його пориви рушити в сторону жінки.

"І поки в голові майнула про «вечір четверга, а він вже п’янючий», чоловік що до цього кричав на весь двір матюки, підбіг до дружини, яка вела від нього двох маленьких дівчаток, і вдарив її кулаком у лице. Потім схопив за плече й почав сіпати", - розповіла Антонюк.

Вона використала перцевий балончик, аби зупинити нападника, але другий чоловік (пізніше виявилось, що це кум нападника) збив її на землю, а кривдник дружини почав бити її ногами, по дорозі поваливши дівчину свого кума на землю, яка намагалася зупинити його напад.

"Коли чоловіка відтягнули, а мені допомагали встати, він вирвався і продовжив бити мене ногами", - розповіла Антонюк, яка наступного дня написала заяву, зняла побої та передала поліції контакти свідків і людей, через яких можна знайти нападника. Попередньо вночі вона також встигла поговорити з сусідами та головою ОСББ.

Але це, за словами Іванки, був тільки початок історії. Адже в понеділок вона прийшла дати додаткові показання та забрати витяг із реєстру досудових розслідувань.

"Десять разів перепитала у слідчого, чи не потраплять мої контакти або адреса до нападника. Мене запевнили: "Звісно ж ні. Ми його викликали поки що як свідка, жодними даними ми не ділитимемось", - але, як розповіла Антонюк, вже за півтори години після виходу з відділення їй почали дзвонити з невідомого номера: спочатку на телефон, потім у WhatsApp.

Вона не брала трубку, але потім її бабуся розповіла, що її шукав "волонтер з Франківська", який передав, що не може додзвонитися до "вашої внучки, ні на особистий, ні на робочий номер", який Антонюк взагалі нікому не повідомляла.

Далі жінка оприлюднила діалог, який в неї вийшов із "волонтером", який насправді і був нападником, який кривдив дружину того вечора у Львові. Він намагався її залякати та заперечував, що бив свою дружину. Також він намагався домовитись про зустріч.

"Я звертаюся до суспільства та органів влади з проханням забезпечити жертвам та свідкам домашнього насильсва належний правовий та психологічний захист, а також гарантії безпеки", - резюмувала Іванка.

У коментарях вона повідомила ім'я нападника, — Віталій Демчук, — та деякі подробиці із його профілю у соцмережах.

Також Іванка Антонюк повідомила, що на неї також відкрито кримінальне провадження, адже Демчук також написав на неї заяву до поліції.

Іванка Антонюк оприлюднила дані нападника Фото: Скріншот

В коментарях на пост Антонюк відреагувала народна депутатка Софія Федина, яка написала: "поліція Львівської області прошу довести справу до покарання кривдника".

Нагадаємо, у Волинській області чоловік побив дитину на очах у відвідувачів одного із місцевих кафе. Але справу завели і на блогерку, яка оприлюднила відео.

Також правоохоронці повідомили про підозру 63-річному водієві таксі із сервісу Bolt, який 30 червня побив українську співачку Тоню Матвієнко в Києві.