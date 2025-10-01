У Чернігові поліцейський на смерть збив військового на пішохідному переході (фото)

Напередодні ввечері в Чернігові співробітник патрульної поліції на службовому автомобілі збив військовослужбовця, який переходив проїжджу частину пішохідним переходом.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Трагедія сталася приблизно о 20:00, повідомили в Державному бюро розслідувань.

За попередньою інформацією, співробітник правоохоронних органів у момент інциденту був тверезий. Він не вибрав безпечної швидкості, що й призвело до трагедії. Як видно на фото, удар був такої сили, що капот авто зім'ятий, лобове скло пошкоджено, а із загиблого злетів черевик.

У ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Наразі призначено низку експертиз. За їхніми результатами слідчі ухвалять рішення про повідомлення поліцейському про підозру та обрання запобіжного заходу.

