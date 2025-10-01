В Чернигове полицейский насмерть сбил военного на пешеходном переходе (фото)

Накануне вечером в Чернигове сотрудник патрульной полиции на служебном автомобиле сбил военнослужащего, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Трагедия произошла около 20:00, сообщили в Государственном бюро расследований.

По предварительной информации, сотрудник правоохранительных органов в момент инцидента был трезв. Он не выбрал безопасную скорость, что и привело к трагедии. Как видно на фото, удар был такой силы, что капот авто смят, лобовое стекло повреждено, а с погибшего слетел ботинок.

В ГБР открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

В настоящее время назначен ряд экспертиз. По их результатам следователи примут решение о сообщении полицейскому о подозрении и избрании меры пресечения.

