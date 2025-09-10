Представились сотрудниками ГУР: в Одесской области неизвестные со стрельбой похитили военного (видео)

В Одесской области неизвестные, которые представились сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины, посреди дня похитили военнослужащего Юрия Зинченко.

Related video

Само похищение произошло еще 7 сентября из воинской части А4631, которая располагается в селе Кармелюковка, пишет "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"В военно-учебное подразделение в городе Балта в Одесской области поступило телефонное сообщение о том, что неизвестные лица в гражданской одежде на авто Pajero избили военного инструктора и похитили военнообязанного", — говорится в материале.

Отмечается, что в городе Балта Одесской области на перекрестке возле центрального парка авто черного цвета остановила группа быстрого реагирования полиции.

Из машины вышел мужчина, который снимал все на камеру смартфона. Он представился сотрудником ГУР и предъявил оперативный талон ГУР. Мужчина также попросил не препятствовать работе разведывательного управления.

Полицейские взамен требовали не продолжать движение транспортного средства. Однако авто все же продолжило движение в направлении населенного пункта Бензари.

В ответ правоохранители открыли огонь.

Журналисты уточнили, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа Подольского РУП ГУНП в Одесской области для установления обстоятельств. Сейчас в ЕРДР внесены соответствующие сведения.

На момент публикации материала в ГУР не комментировали информацию о похищении военнослужащего непосредственно из воинской части в Одесской области.

Напомним, в Одесской области мужчина угнал автомобиль ТЦК с документами водителя.

Фокус также писал о том, что в Пензе ГУР взорвало два нефтепровода на 2 млн баррелей в сутки.