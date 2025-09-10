Представились співробітниками ГУР: на Одещині невідомі зі стріляниною викрали військового (відео)

В Одеській області невідомі, які представились співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, посеред дня викрали військовослужбовця Юрія Зінченка.

Саме викрадення відбулось ще 7 вересня з військової частини А4631, що розташовується у селі Кармелюківка, пише "Українська правда" з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

"До військово-навчального підрозділу в місті Балта в Одеській області надійшло телефонне повідомлення про те, що невідомі особи в цивільному одязі на авто Pajero побили військового інструктора та викрали військовозобов'язаного", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що в місті Балта Одеської області на перехресті біля центрального парку авто чорного кольору зупинила група швидкого реагування поліції.

З машини вийшов чоловік, який знімав усе на камеру смартфона. Він представився співробітником ГУР та пред'явив оперативний талон ГУР. Чоловік також попросив не перешкоджати роботі розвідувального управління.

Поліцейські натомість вимагали не продовжувати рух транспортного засобу. Проте авто все ж таки продовжило рух в напрямку населеного пункту Бензарі.

У відповідь правоохоронці відкрили вогонь.

Журналісти уточнили, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група Подільського РУП ГУНП в Одеській області для встановлення обставин. Наразі до ЄРДР внесено відповідні відомості.

На момент публікації матеріалу в ГУР не коментували інформації щодо викрадення військовослужбовця безпосередньо з військової частини на Одещині.

