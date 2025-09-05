На Одещині чоловік викрав автомобіль ТЦК з документами водія: йому загрожує до 5 років ув'язнення

У серпні в Одеському районі 43-річний чоловік спонтанно заволодів службовим автомобілем територіального центру комплектування та соціальної підтримки та забрав із салону сумку водія з важливими документами. Поліція швидко розшукала порушника та вилучила чужі речі.

Related video

За інформацією ГУ Нацполіції в Одеській області, інцидент стався під час того, як чоловік мав їхати на військово-лікарську комісію. Він несподівано пересів на переднє сидіння автомобіля, ігноруючи водія, та поїхав у невідомому напрямку, залишивши транспорт на околиці населеного пункту.

Що більше, чоловік забрав із салону сумку водія, в якій були паспорти та інші важливі документи. Зрештою, поліціянти оперативно виявили правопорушника та повернули власнику вилучені речі.

У процесі слідства чоловік пояснив, що не планував злочин заздалегідь, а діяв імпульсивно. Слідчі склали обвинувальний акт за ч. 1 ст. 289 та ч. 3 ст. 357 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування завершено і всі матеріали справи передано до суду.

Нагадаємо, що під час перевірки військово-облікових документів у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який у процесі конфлікту вкусив поліцейського. Інцидент стався під час проведення заходів з оповіщення, після чого громадянина доставили до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Також 4 вересня у селі Боратин Волинської області військкоми та поліція вирішили перевірити документи у чоловіків. Під час цього процесу групу оповіщення побили, а у співробітника ТЦК відібрали пістолет.

Раніше Фокус писав, що з 1 вересня співробітники ТЦК та СП, які займаються оповіщенням громадян, обов’язково користуються нагрудними камерами. Це допомагає робити процес мобілізації прозорим і законним. Окрім цього, Міністерство оборони створює спеціальну ІТ-систему для зберігання відеозаписів, щоб запобігти можливим порушенням і зловживанням.