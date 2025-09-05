В Одесской области мужчина угнал автомобиль ТЦК с документами водителя: ему грозит до 5 лет заключения

В августе в Одесском районе 43-летний мужчина спонтанно завладел служебным автомобилем территориального центра комплектования и социальной поддержки и забрал из салона сумку водителя с важными документами. Полиция быстро разыскала нарушителя и изъяла чужие вещи.

По информации ГУ Нацполиции в Одесской области, инцидент произошел во время того, как мужчина должен был ехать на военно-врачебную комиссию. Он неожиданно пересел на переднее сиденье автомобиля, игнорируя водителя, и уехал в неизвестном направлении, оставив транспорт на окраине населенного пункта.

Более того, мужчина забрал из салона сумку водителя, в которой были паспорта и другие важные документы. В конце концов, полицейские оперативно обнаружили правонарушителя и вернули владельцу изъятые вещи.

В ходе следствия мужчина объяснил, что не планировал преступление заранее, а действовал импульсивно. Следователи составили обвинительный акт по ч. 1 ст. 289 и ч. 3 ст. 357 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Сейчас досудебное расследование завершено и все материалы дела переданы в суд.

Напомним, что во время проверки военно-учетных документов в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в процессе конфликта укусил полицейского. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению, после чего гражданина доставили в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

Также 4 сентября в селе Боратин Волынской области военкомы и полиция решили проверить документы у мужчин. Во время этого процесса группу оповещения избили, а у сотрудника ТЦК отобрали пистолет.

Ранее Фокус писал, что с 1 сентября сотрудники ТЦК и СП, которые занимаются оповещением граждан, обязательно пользуются нагрудными камерами. Это помогает делать процесс мобилизации прозрачным и законным. Кроме этого, Министерство обороны создает специальную ИТ-систему для хранения видеозаписей, чтобы предотвратить возможные нарушения и злоупотребления.