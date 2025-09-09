У Пензі ГУР підірвало два газогони на 2 млн барелів на добу, а влада РФ мовчить, — джерела

Головне управління розвідки Міністерства оборони України провело спецоперацію у Пензі та пошкодило два потужних газогони російської компанії "Транснефть". Місцеві жителі чули вибухи, а влада запевняла, що начебто відбуваються "навчання".

У Пензі пролунали вибухи на єдиній системі магістральних газопроводів, повідомили джерела Фокусу в ГУР. Вибухало у Железнодорожньому районі на двох трубах газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу.

Джерела розповіли, що Інцидент у російському тилу відбувся близько 4 год 8 вересня. У Пензі чули чотири вибухи й можливі пошкодження на двох трубах магістрального газогону та, ймовірно, на двох трубах газогону місцевого значення.

"Виведено з ладу ще два газогони 8 вересня в результаті серії вибухів в російському місті Пенза. Виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів", — розповіли в українській розвідці.

Тим часом російська влада намагалась приховати інциденти, додали в ГУР. З'ясувалось, що у медіа Пензи з'явилась серія статей про те, що "Транснефть" начебто проводить "планові навчання разом з місцевими службами". Людей просили не хвилюватись, оскільки гучні звуки, які вони чули, є начебто знаком тренувань.

"Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів рф, що задіяні у повномасштабній агресії РФ проти України" — наголосило ГУР,

У росЗМІ дійсно можна відшукати серію попереджень про "навчання". Зокрема, 8 вересня близько 7 год російські журналісти опублікували дві статті для приховування вибухів: перша — з назвою "Внимание! Учения на пензенских объектах Транснефть Дружба", друга — "В Железнодороном районе Пензы проводят учения на нефтегазовых объектах".

Новина доповнюється…