В Пензе ГУР взорвало два нефтепровода на 2 млн баррелей в сутки, а власти РФ молчат, — источники

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело спецоперацию в Пензе и повредило два мощных нефтепровода российской компании "Транснефть". Местные жители слышали взрывы, а власти уверяли, что якобы происходят "учения".

В Пензе прогремели взрывы на единой системе магистральных нефтепроводов, сообщили источники Фокуса в ГУР. Взрывалось в Железнодорожном ("Железнодорожный" — рус.) районе на двух трубах с пропускной способностью 2 млн баррелей в сутки.

Источники рассказали, что инцидент в российском тылу произошел около 4 часов 8 сентября. В Пензе слышали четыре взрыва и возможные повреждения на двух трубах магистрального нефтепровода и, вероятно, на двух трубах газопровода местного значения.

"Выведены из строя еще два нефтепровода 8 сентября в результате серии взрывов в российском городе Пенза. Выведена из строя единая система магистральных нефтепроводов", — рассказали в украинской разведке.

Между тем российские власти пытались скрыть инциденты, добавили в ГУР. Выяснилось, что в медиа Пензы появилась серия статей о том, что "Транснефть" якобы проводит "плановые учения вместе с местными службами". Людей просили не волноваться, поскольку громкие звуки, которые они слышали, являются якобы знаком тренировок.

"Оба пораженные газопроводы обеспечивали деятельность военных объектов РФ, задействованных в полномасштабной агрессии РФ против Украины", — отметило ГУР,

В росСМИ действительно можно отыскать серию предупреждений об "учениях". В частности, 8 сентября около 7 часов российские журналисты опубликовали серию статей для сокрытия взрывов. Одна из них называлась "В Железнодороном районе Пензы проводят учения на нефтегазовых объектах".

Спецоперации ГУР — власти РФ о взрывах в Пензе 8 сентября Фото: Скриншот

Источники Фокуса в ГУР не уточнили, какими именно средствами поражения взорвали нефтепровод и газопроводы в Пензе.

Спецоперация ГУР — что произошло в Пензе 8 сентября

На Google maps видим, что участок нефтепровода "Дружба", который проходит через Пензу и попал под удар ГУР, расположен на расстоянии около 700 км от украинской границы.

Спецоперация ГУР — расстояние от Украины до Пензы Фото: Google Maps

Между тем Минобороны РФ 8 сентября доложило о сбивании только семи дронов, которые заметили над Тулой, Смоленском, Брянском и Рязанью, а о городе, в котором подорвались нефтепроводы, российское командование не упомянуло. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко не информировал население о налете дронов, который произошел 8 сентября, но подтвердил атаку 9 сентября.

Отметим, Фокус писал о спецоперациях ГУР, проведенных в оккупированном Крыму. В частности, в сентябре украинская разведка доложила об ударе по буксиру ВС РФ в бухте Севастополя и по вертолетам Ми-8 на аэродроме под Симферополем.

Напоминаем, утром 9 сентября командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил об удачной спецоперации на нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области.