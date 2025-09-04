Украл четверть миллиона гривен: в Харькове таксист ограбил военного

В Харькове 23-летний таксист похитил у своего клиента-военнослужащего банковскую карту и мобильный телефон. В общем потерпевший потерял более 257 тысяч гривен.

Инцидент произошел в мае 2025 года, рассказал 4 сентября отдел коммуникации полиции Харьковской области. По словам правоохранителей, военного обокрал 23-летний житель Берестинского района Харькова, который работал таксистом.

По данным следствия, военнослужащий сел в такси возле станции метро, и по дороге попросил водителя остановиться возле банкомата, чтобы снять с карты средства. Подозреваемый увидел, что его пассажир не может выполнить операцию самостоятельно, и предложил помощь. Военный передал ему карту и свой телефон, который стоил более 3 600 грн, и после завершения поездки водитель не вернул эти вещи и исчез.

По информации правоохранителей, затем подозреваемый вместе со своим 41-летним знакомым сняли более 20 тысяч гривен с банкомата и купили на эти деньги четыре мобильных телефона. В целом они нанесли военному ущерб на сумму более 257 тысяч гривен.

Водителю сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 1 ст. 190), краже (ч. 4 ст. 185), а также по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение). 41-летний мужчина получил подозрение только в краже. По этим статьям подозреваемым грозит до 8 лет заключения.

Таксист в Харькове украл у военного банковскую карту и мобильный телефон Фото: Национальная полиция Харьковский таксист обокрал военного и снял деньги с его карты с сообщником Фото: Национальная полиция

