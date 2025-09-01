"Мы военных не селим": работница отеля в Луцке отказала в обслуживании бойцам ВСУ

Военнослужащий Ярослав Нищик рассказал в соцсетях, что его с побратимом отказались селить в гостинице "Околица" в Луцке. По его словам, они приехали в город в командировку из Донбасса, а сотрудница отказалась предоставить им номер, заявив, что отель "не селит военных".

Военный опубликовал рассказ на своей странице в Facebook 1 сентября. Он отметил, что заехал в город с побратимом с позывным "Вжик" около 21:00 31 августа, и поскольку свободного мотеля не нашли, решили заночевать в гостинице "Околица".

"Мы целый день в дороге. Голодные. "Вжик" за 7 часов до выезда еще был на позиции в Яблоновке рядом с Константиновкой. Нам обещают что-то разогреть", — рассказал Ярослав Нищик.

По его словам, когда он спросил у хостес, женщины пенсионного возраста, есть ли в отеле свободный номер с двумя отдельными кроватями, она сначала молчала с "недовольным лицом", а после повторного вопроса ответила: "Возможно".

"Всю минуту такого диалога дама рассматривает меня. Я сначала подумал, что у меня что-то не в порядке с формой. Может грязный, может ширинка расстегнута. Но нет. А она и дальше меряет меня с ног до головы. И тут я понимаю, что именно так выглядит презрение и ненависть во взгляде", — написал военнослужащий.

Боец утверждает, что сотрудница отеля отказала им со словами "мы военных не селим".

Ярослав рассказал, что они с побратимом за несколько часов до того выехали из Донбасса, целый день были в дороге и очень устали и проголодались, и подчеркивал, что не просит селить их бесплатно. По его словам, женщина ответила, что ей нет до этого дела, и они были вынуждены искать ночлег в другом месте и ужинать хлебом с майонезом и колбасой.

"Я на Донбассе не встречал такой ненависти и пренебрежения", — отметил боец.

В Луцке отказали военным в поселении: комментарий от отеля

В комментарии hromadske директор отеля Светлана Дерко заверила, что ей стало известно о ситуации не сразу. По ее словам, сотрудница, которая отказалась селить военных, объяснила, что они показались ей "неадекватными".

"Для меня это ужас. Потому что мы и волонтерим, и помогаем военным, и даже, когда приезжает кто-то, бесплатно поселяем", — сказала директор.

По словам Светланы, за 25 лет ее работы в отеле в поселении не отказывали никому, а в инциденте с военными сыграл роль человеческий фактор. Она извинилась перед бойцами и сообщила журналистам, что работница, отказавшаяся предоставить им номер, будет наказана штрафом или увольнением.

