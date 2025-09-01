"Ми воєнних не селимо": працівниця готелю в Луцьку відмовила в обслуговуванні бійцям ЗСУ

Військовослужбовець Ярослав Нищик розповів у соцмережах, що його з побратимом відмовилися селити в готелі "Околиця" в Луцьку. За його словами, вони приїхали до міста у відрядження з Донбасу, а співробітниця відмовилася надати їм номер, заявивши, що готель "не селить воєнних".

Військовий опублікував розповідь на своїй сторінці в Facebook 1 вересня. Він зазначив, що заїхав у місто з побратимом із позивним "Вжик" близько 21:00 31 серпня, і оскільки вільного мотелю не знайшли, вирішили заночувати в готелі "Околиця".

"Ми цілий день в дорозі. Голодні. "Вжик" за 7 годин до виїзду ще був на позиції в Яблунівці поряд Костянтинівки. Нам обіцяють щось розігріти", — розповів Ярослав Нищик.

За його словами, коли він запитав у хостес, жінки пенсійного віку, чи є в готелі вільний номер з двома окремими ліжками, вона спочатку мовчала з "невдоволеним обличчям", а після повторного запитання відповіла: "Можливо".

"Всю хвилину такого діалогу пані розглядає мене. Я спочатку подумав, що в мене щось не гаразд з формою. Може брудний, може ширінка розстібнута. Та ж ні. А вона й далі міряє мене з ніг до голови. І тут я розумію, що саме так виглядає презирство і ненависть в погляді", — написав військовослужбовець.

Боєць стверджує, що співробітниця готелю відмовила їм зі словами "ми воєнних не селимо".

Ярослав розповів, що вони з побратимом за кілька годин до того виїхали з Донбасу, цілий день були в дорозі та дуже втомилися й зголодніли, і наголошував, що не просить селити їх безплатно. За його словами, жінка відповіла, що їй немає до того діла, і вони були вимушені шукати ночівлю в іншому місці та вечеряти хлібом з майонезом і ковбасою.

"Я на Донбасі не стрічав такої ненависті та зневаги", — зазначив боєць.

В Луцьку відмовили військовим у поселенні: коментар від готелю

В коментарі hromadske директорка готелю Світлана Дерко запевнила, що їй стало відомо про ситуацію не одразу. За її словами, співробітниця, яка відмовилася селити військових, пояснила, що вони здалися їй "неадекватними".

"Для мене це жах. Бо ми і волонтеримо, і допомагаємо військовим, і навіть, коли приїжджає хтось, безкоштовно поселяємо", — сказала директорка.

За словами Світлани, за 25 років її роботи в готелі у поселенні не відмовляли нікому, а в інциденті з військовими відіграв роль людський фактор. Вона перепросила у бійців і повідомила журналістам, що працівницю, яка відмовилася надати їм номер, буде покарано штрафом або звільненням.

