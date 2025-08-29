Цивільних каратимуть обмеженням волі за образи військових: в Раді розглянуть законопроєкт

У Верховній Раді України запропонували карати цивільних обмеженням волі за образу військових чи їхніх близьких родичів. Також пропонується встановити покарання за погрози насильством чи знищенням майна.

Відповідний законопроєкт ініціювала група депутатів на чолі з головою комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас. На урядовому порталі можна побачити, що проєкт закону №13384-1 був рекомендований комітетом до прийняття Радою за основу.

Законопроєктом пропонується доповнити статтею 345-2 "Погроза або насильство щодо військовослужбовця та образа його честі і гідності" Кримінальний кодекс України.

Яким буде покарання за образу військових ЗСУ

За образу честі та гідності військовослужбовця чи його родичів депутати хочуть запровадити штрафи, громадські роботи чи обмеження волі до 3 років. Образа чи виготовлення й поширення матеріалів, що її містять, каратиметься штрафом від однієї до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 68 000 грн), громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин, пробаційним наглядом на термін до 3 років чи обмеженням волі від 1 до 3 років.

За погрози вбивством або знищенням майна на адресу військовослужбовців і їхніх родичів, в разі ухвалення законопроєкту, каратимуть обмеженням волі від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.

В проєкті наголошується, що пропозиція стосується саме цивільних осіб, а військовослужбовці та військовозобов'язані і резервісти під час проходження зборів несуть відповідальність за іншою статтею КК.

Нардепи пропонують карати за образу військового штрафами та обмеженням волі Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 серпня в соцмережах повідомляли, що у Києві оштрафували за перевищення швидкості вогневу групу ТрО, яка нібито їхала на Чернігівщину збивати шахеди. В Патрульній поліції Києва пояснили, що водій не заперечував факту правопорушення й у Києві та області на момент скоєння правопорушення тривоги не було, та додали, що військові несуть відповідальність і сплачують штрафи за перевищення швидкості на загальних підставах.