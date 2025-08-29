Гражданских будут наказывать ограничением свободы за оскорбления военных: в Раде рассмотрят законопроект

В Верховной Раде Украины предложили наказывать гражданских ограничением свободы за оскорбление военных или их близких родственников. Также предлагается установить наказание за угрозы насилием или уничтожением имущества.

Related video

Соответствующий законопроект инициировала группа депутатов во главе с председателем комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас. На правительственном портале можно увидеть, что проект закона №13384-1 был рекомендован комитетом к принятию Радой за основу.

Законопроектом предлагается дополнить статьей 345-2 "Угроза или насилие в отношении военнослужащего и оскорбление его чести и достоинства" Уголовный кодекс Украины.

Каким будет наказание за оскорбление военных ВСУ

За оскорбление чести и достоинства военнослужащего или его родственников депутаты хотят ввести штрафы, общественные работы или ограничение свободы до 3 лет. Оскорбление или изготовление и распространение материалов, которые его содержат, будет наказываться штрафом от одной до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 000 грн до 68 000 грн), общественными работами на срок от 120 до 240 часов, пробационным надзором на срок до 3 лет или ограничением свободы от 1 до 3 лет.

За угрозы убийством или уничтожением имущества в адрес военнослужащих и их родственников, в случае принятия законопроекта, будут наказывать ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

В проекте отмечается, что предложение касается именно гражданских лиц, а военнослужащие и военнообязанные и резервисты во время прохождения сборов несут ответственность по другой статье УК.

Нардепы предлагают наказывать за оскорбление военного штрафами и ограничением свободы Фото: скриншот

Напомним, 24 августа в соцсетях сообщали, что в Киеве оштрафовали за превышение скорости огневую группу ТрО, которая якобы ехала на Черниговщину сбивать шахеды. В Патрульной полиции Киева объяснили, что водитель не отрицал факта правонарушения и в Киеве и области на момент совершения правонарушения тревоги не было, и добавили, что военные несут ответственность и платят штрафы за превышение скорости на общих основаниях.