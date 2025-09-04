Вкрав чверть мільйона гривень: у Харкові таксист пограбував військового

У Харкові 23-річний таксист викрав у свого клієнта-військовослужбовця банківську карту та мобільний телефон. Загалом потерпілий втратив понад 257 тисяч гривень.

Інцидент стався у травні 2025 року, розповів 4 вересня відділ комунікації поліції Харківської області. За словами правоохоронців, військового обікрав 23-річний житель Берестинського району Харкова, який працював таксистом.

За даними слідства, військовослужбовець сів у таксі біля станції метро, та дорогою попросив водія зупинитися біля банкомата, щоб зняти з картки кошти. Підозрюваний побачив, що його пасажир не може виконати операцію самостійно, та запропонував допомогу. Військовий передав йому карту та свій телефон, який коштував понад 3 600 грн, та після завершення поїздки водій не повернув ці речі та зник.

За інформацією правоохоронців, потім підозрюваний разом зі своїм 41-річним знайомим зняли понад 20 тисяч гривень з банкомата та купили на ці гроші чотири мобільних телефони. Загалом вони завдали військовому збитків на суму понад 257 тисяч гривень.

Водію повідомлено про підозру у шахрайстві (ч. 1 ст. 190), крадіжці (ч. 4 ст. 185), а також за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження). 41-річний чоловік отримав підозру лише у крадіжці. За цими статтями підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення.

Таксист у Харкові вкрав у військового банківську карту та мобільний телефон Фото: Національна поліція Харківський таксист обікрав військового і зняв гроші з його карти зі спільником Фото: Національна поліція

