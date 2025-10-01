"Головна пригода в житті": Міноборони здивувало привітанням українських військових (фото)

Чиновники Міноборони назвали повномасштабну війну з Росією "головною пригодою в житті військових". У соцмережах подякували авторам ідеї за те, що не назвали протистояння "головною радістю в житті".

Міністерство оборони України 1 жовтня оригінально привітало військових у застосунку "Армія+". Скріншоти привітань публікують у соцмережах.

"Це важка робота і головна пригода в житті. Бережіть себе. Честь!" — сказано в тексті привітання.

В Україні 1 жовтня відзначають День захисника і захисниць

"Добре, що хоча б головною радістю в житті не назвали", — відреагували користувачі на ідею.

В Україні 1 жовтня відзначають День захисника і захисниць, свято кожного, хто долучився до оборони України. День збігся з релігійним святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва.

Сьогодні жителі України згадують полеглих захисників і дякують чинним військовим і ветеранам за оборону від військ Росії. Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що 1 жовтня потрібно відзначити і "міста-герої".

Фокус до Дня захисників і захисниць в Україні описав головні досягнення української армії за останні 11 років. Наприклад, взвод солдатів 57-ї бригади 178 днів провели у Вовчанську, відбиваючи напад росіян.

Нагадаємо, в Україні автоматично поставили на військовий облік усіх чоловіків віком від 25 до 60 років. Їм можуть прийти штрафи за порушення правил обліку.