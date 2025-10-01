"Главное приключение в жизни": Минобороны удивило поздравлением украинских военных (фото)

Чиновники Минобороны назвали полномасштабную войну с Россией "главным приключением в жизни военных". В соцсетях поблагодарили авторов идеи за то, что не назвали противостояние "главной радостью в жизни".

Министерство обороны Украины 1 октября оригинально поздравило военных в приложении "Армия+". Скриншоты поздравлений публикуют в соцсетях.

"Это тяжелая работа и главное приключение в жизни. Берегите себя. Честь!" — сказано в тексте поздравления.

В Украине 1 октября отмечают День защитника и защитниц

"Хорошо, что хотя бы главной радостью в жизни не назвали", — отреагировали пользователи на идею.

В Украине 1 октября отмечают День защитника и защитниц, праздник каждого, кто присоединился к обороне Украины. День совпал с религиозным праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества.

Сегодня жители Украины вспоминают павших защитников и благодарят действующих военных и ветеранов за оборону от войск России. Президент Владимир Зеленский сегодня заявил, что 1 октября нужно отметить и "города-герои".

Фокус ко Дню защитников и защитниц в Украине описал главные достижения украинской армии за последние 11 лет. К примеру, взвод солдат 57-й бригады 178 дней провели в Волчанске, отражая нападение россиян.

Напомним, в Украине автоматически поставили на воинский учет всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Им могут прийти штрафы за нарушение правил учета.