Яскравий спалах у Дніпрі: світло в місті зникло після незвичайного явища (відео)

У Дніпрі стався сильний спалах, його бачили з усіх районів міста. Після цього в місті та області частково зникло світло.

Related video

Очевидці помітили явище і повідомляють про подальше відключення світла в Дніпрі, а також Запоріжжі та Дніпропетровській області. Відео несподіваного спалаху публікують місцеві Telegram-канали.

Водночас під час інциденту вибухів у регіоні не було. На кадрах можна побачити раптове яскраве світіння і подальше зникнення світла в житлових районах.

Спалах яскраво-синього кольору зник за кілька секунд. Компанія "ДТЕК Дніпровські електромережі" повідомила "Суспільному", що пошкоджень або замикань в енергомережі не фіксували.

Інших офіційних коментарів щодо ситуації в Дніпрі та про відключення світла поки що немає.

Нагадаємо, під час атаки російських військ по Славутичу було влучання по підстанції і місто залишилося без електрики. Воду тепер подаватимуть по годинах.

Також 30 вересня ЗС РФ обстріляли Сумську область, під ударами були об'єкти критичної інфраструктури. Частина населених пунктів залишилася без електрики.