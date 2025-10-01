Яркая вспышка в Днепре: свет в городе пропал после необычного явления (видео)

В Днепре произошла сильная вспышка, ее видели со всех районов города. После этого в городе и области частично пропал свет.

Related video

Очевидцы заметили явление и сообщают о дальнейшем отключении света в Днепре, а также Запорожье и Днепропетровской области. Видео неожиданной вспышки публикуют местные Telegram-каналы.

При этом во время инцидента взрывов в регионе не было. На кадрах можно увидеть внезапное яркое свечение и последующее пропадание света в жилых районах.

Вспышка ярко-синего цвета исчезла через несколько секунд. Компания "ДТЭК Днепровские электросети" сообщила "Суспільному", что повреждений или замыканий в энергосети не фиксировали.

Других официальных комментариев по поводу ситуации в Днепре и об отключениях света пока нет.

Напомним, во время атаки российских войск по Славутичу было попадание по подстанции и город остался без электричества. Воду теперь будут подавать по часам.

Также 30 сентября ВС РФ обстреляли Сумскую область, под ударами были объекты критической инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без электричества.