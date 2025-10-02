"Бабине літо" і заморозки: яка погода буде в Україні 3 жовтня і на вихідних (карта)

В Україні перед вихідними трохи зміниться погода. Відпочити від дощів і насолодитися сонцем можна буде в п'ятницю.

Загалом 3 жовтня в Україні буде без опадів, на півночі очікується невелике потепління до +10...+13 градусів. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На півдні, сході, у Дніпропетровській і Полтавській областях прийде "майже літо": вдень температура підніметься до +14...+19 градусів. У Вінницькій та Черкаській областях — від +10 до +14 градусів.

Холодна погода очікується на заході: протягом дня буде від +8 до +11 градусів, а найближчої ночі — 0...+4 градуси, місцями до -1, прогнозує Діденко.

В Україну скоро прийде бабине літо

Вітер переважно східний, на півдні та сході очікуються сильні пориви.

Про прихід бабиного літа в Україну на вихідних розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха. За її оцінками, цього року літо затягнулося майже на тиждень довше за кліматичну норму і закінчилося наприкінці вересня.

Похолодання на початку жовтня фахівчиня вважає сезонним і природним явищем. Аномальних мінімумів температури не було. На вихідних у південно-східних областях очікується до +20 градусів, а в більшості областей — не більше +15.

"Укргідрометцентр" передає на ніч 3 жовтня заморозки на поверхні ґрунту в більшості західних і північних областей. Оголошено 1-й рівень небезпеки (жовтий).

Погода в Києві та області

Наталка Діденко зазначає, що в Києві 3 жовтня температура підвищиться до +12 градусів, а в суботу — до +14 градусів. Однак синоптикиня не радить "сильно розгортати губу", оскільки далі очікуються +10...+13 градусів.

"Кияни, холодне неподобство триватиме тільки сьогодні. Завтра вже буде трохи милосердніше... Чекаємо +14, радіємо за тих, у кого +18, і співчуваємо тим, у кого +5. Усе буде вирівнюватися і змінюватися, як завжди восени", — повідомила вона.

"Укргідрометцентр" очікує в Києві 3 жовтня хмарну погоду з проясненнями та без опадів. Вночі та вранці по області місцями туман, вітер східний, 7–12 м/с. В області температура вночі — 1–6 градусів тепла, а вдень — 8–13 градусів тепла.

Нагадаємо, увечері 1 жовтня в Київській області та Києві бачили перший сніг. Також сніг цього дня помітили в Буковелі на Прикарпатті.

Фокус також писав про нову хвилю опадів в Україні найближчими днями. З 4 жовтня можуть бути помірні дощі.