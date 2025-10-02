"Бабье лето" и заморозки: какая погода будет в Украине 3 октября и на выходных (карта)

В Украине перед выходными немного изменится погода. Отдохнуть от дождей и насладиться солнцем можно будет в пятницу.

В целом 3 октября в Украине будет без осадков, на севере ожидается небольшое потепление до +10…+13 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

На юге, востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях придет "почти лето": днем температура поднимется до +14…+19 градусов. В Винницкой и Черкасской областях — от +10 до +14 градусов.

Холодная погода ожидается на западе: в течение дня будет от +8 до +11 градусов, а ближайшей ночью — 0…+4 градуса, местами до -1, прогнозирует Диденко.

В Украину скоро придет бабье лето

Ветер преимущественно восточный, на юге и востоке ожидаются сильные порывы.

О приходе бабьего лета в Украину на выходных рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее оценкам, в этом году лето затянулось почти на неделю дольше климатической нормы и закончилось в конце сентября.

Похолодание в начале октября специалист считает сезонным и естественным явлением. Аномальных минимумов температуры не было. На выходных в юго-восточных областях ожидается до +20 градусов, а в большинстве областей — не более +15.

"Укргидрометцентр" передает на ночь 3 октября заморозки на поверхности почвы в большинстве западных и северных областей. Объявлен 1-й уровень опасности (желтый).

Погода в Киеве и области

Наталья Диденко отмечает, что в Киеве 3 октября температура повысится до +12 градусов, а в субботу — до +14 градусов. Однако синоптик не советует "сильно раскатывать губу", так как далее ожидаются +10…+13 градусов.

"Киевляне, холодное безобразие продлится только сегодня. Завтра уже будет немного милосерднее… Ждем +14, радуемся за тех, у кого +18, и сочувствуем тем, у кого +5. Все будет выравниваться и меняться, как всегда осенью", — сообщила она.

"Укргидрометцентр" ожидает в Киеве 3 октября облачную погоду с прояснениями и без осадков. Ночью и утром по области местами туман, ветер восточный, 7–12 м/с. В области температура ночью 1–6 градусов тепла, а днем 8–13 градусов тепла.

Напомним, вечером 1 октября в Киевской области и Киеве видели первый снег. Также снег в этот день заметили в Буковеле на Прикарпатье.

