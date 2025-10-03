У відпустці понад три роки: батько переговорника Путіна працює в Україні науковим співробітником, — ЗМІ

Батько одного з ключових переговорників щодо війни в Україні Кирила Дмитрієва оформлений головним науковим співробітником в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії. Він постійно перебуває у відпустці з квітня 2022 року.

Олександр Дмитрієв, батько генерального директора Російського фонду прямих інвестицій і одного з переговорників щодо війни в Україні Кирила Дмитрієва, працює в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Про це повідомило видання "Обозреватель".

Олександр Дмитрієв оформлений на 0,75% ставки головним науковим співробітником лабораторії імунітету рослин відділу біофізики та радіобіології. Але від початку повномасштабного російського вторгнення в Києві академіка не бачили.

З 25 квітня 2022 року Олександр Дмитрієв перебуває у відпустці за свій рахунок

В інституті зазначають, що з 25 квітня 2022 року він перебуває у відпустці за власний рахунок за угодою сторін. Відпустку він продовжує кожні 90 днів і фактично досі зберігає робоче місце в установі.

Дмитрієв-старший вивчав наслідки аварії на Чорнобильській атомній станції, у нього є посвідчення чорнобильця 2-ї категорії.

Зазначимо, що другу категорію присуджували тим, хто працював у зоні відчуження в 1986–1987 роках, евакуйованим і жителям зон обов'язкового відселення до ухвалення рішення про їхню евакуацію.

Олександр Дмитрієв та Інститут клітинної біології не коментували цих відомостей на момент публікації новини.

Кирило Дмитрієв жив у Печерському районі Києва

У лютому 2025 року ТСН повідомляло, що Кирило Дмитрієв виріс у будинку в Печерському районі Києва і сусіди досі його пам'ятають.

"Я його з дитинства пам'ятаю. Він був такий, ну як сказати... Коли всі грали у футбол, він вчив англійську, грав у теніс. Потім поїхав десь в Америку. Він не від світу цього", — розповів один із мешканців будинку.

У Кирила Дмитрієва був український паспорт і в будинку на Печерську прописаний він із сім'єю: батьком Олександром, матір'ю Тамарою і сестрою Наталією. Сусіди кажуть, що перед початком війни в Україні всі вони виїхали. Зараз двічі на рік Дмитрієв-старший приїжджає в будинок, з'ясували журналісти.

