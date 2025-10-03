В отпуске более трех лет: отец переговорщика Путина работает в Украине научным сотрудником, — СМИ

Отец одного из ключевых переговорщиков по войне в Украине Кирилла Дмитриева оформлен главным научным сотрудником в Институте клеточной биологии и генетической инженерии. Он постоянно пребывает в отпуске с апреля 2022 года.

Александр Дмитриев, отец генерального директора Российского фонда прямых инвестиций и одного из переговорщиков по войне в Украине Кирилла Дмитриева, работает в Институте клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины. Об этом сообщило издание "Обозреватель".

Александр Дмитриев оформлен на 0,75% ставки главным научным сотрудником лаборатории иммунитета растений отдела биофизики и радиобилогии. Но с начала полномасштабного российского вторжения в Киеве академика не видели.

С 25 апреля 2022 года Александр Дмитриев пребывает в отпуске за свой счет

В институте отмечают, что с 25 апреля 2022 года он пребывает в отпуске за свой счет по соглашению сторон. Отпуск он продлевает каждые 90 дней и фактически до сих пор сохраняет рабочее место в учреждении.

Дмитриев-старший изучал последствия аварии на Чернобыльской атомной станции, у него есть удостоверение чернобыльца 2-й категории.

Отметим, что вторую категорию присуждали работавшим в зоне отчуждения в 1986–1987 годах, эвакуированным и жителям зон обязательного отселения до принятия решения об их эвакуации.

Александр Дмитриев и Институт клеточной биологии не комментировали данные сведения на момент публикации новости.

Кирилл Дмитриев жил в Печерском районе Киева

В феврале 2025 года ТСН сообщало, что Кирилл Дмитриев вырос в доме в Печерском районе Киева и соседи до сих пор его помнят.

"Я его с детства помню. Он был такой, ну как сказать… Когда все играли в футбол, он учил английский, играл в теннис. Потом уехал где-то в Америку. Он не от мира сего", — рассказал один из жителей дома.

У Кирилла Дмитриева был украинский паспорт и в доме на Печерске прописан он с семьей: отцом Александром, матерью Тамарой и сестрой Натальей. Соседи говорят, что перед началом войны в Украине все они уехали. Сейчас два раза в год Дмитриев-старший приезжает в дом, выяснили журналисты.

Напомним, в Вашингтоне заявляли об отказе России от любых форматов переговоров по прекращению войны в Украине. Американская сторона фиксирует отсутствие стратегических преимуществ ВС РФ на фронте.

Президент США Дональд Трамп говорил о том, что Украина может вернуть все территории и даже достичь большего успеха. Победа над Россией возможна при поддержке Евросоюза и НАТО.