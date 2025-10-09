Мешканці пошкодженого ЗС РФ будинку в Києві пережили ще одну страшну ніч три місяці потому

У п'ятиповерховому будинку на проспекті Відрадний у Солом'янському районі, який було пошкоджено внаслідок масованої атаки ЗС РФ на Київ 4 липня, за три місяці завалилося перекриття на третьому поверсі, зокрема повторно постраждала квартира. Міська влада відреагувала на інцидент.

Жінка, квартиру якої від обвалення відокремлює лише один перестінок, поскаржилася, що з липневої атаки жодних істотних робіт не проводили, і те, що трапилося, було лише питанням часу.

За її словами, люди прокинулися від гуркоту.

"Посеред ночі, без тривоги. Будинок не накритий, нічого не відбудовується, даху немає, руйнуються стіни... Найімовірніше, і ми будемо постраждалими. Залишимося без даху над головою", — каже авторка відео.

Паблік "Інсайдер. Київ" пише, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

"Як пишуть місцеві жителі, у цьому будинку розташоване укриття, і люди продовжують туди ходити, бо вибору на районі немає", — ідеться в публікації.

Після обвалення на місці події чергувала поліція.

Обвалення будинку на Відрадному: що каже влада

Одразу після ліквідації обстрілу у липні спеціальна комісія провела попереднє та детальне інструментальне обстеження, дійшовши висновку, що загрози в цій частині будинку немає, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У місцях, де така загроза була, співробітники Київської аварійно-рятувальної служби встановили підпірні стійки, здатні витримати значне навантаження бетону і конструкцій. Розбиті вікна закрили плитами ОСБ.

У КМДА показали кадри обвалення будинку, який перед цим перевіряла комісія Фото: Скриншот

На початку жовтня місто виділило кошти з бюджету на капремонт будинку, а замовником відновлювальних робіт стало КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

Після інциденту з обваленням місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень. Це, на думку влади, допоможе спланувати протиаварійні заходи.

Росіяни масовано атакували Київ у ніч на 4 липня "Шахедами". Місцева влада повідомляла про фіксацію наслідків на понад 13 локаціях у 5 районах столиці.

Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що під час нічного обстрілу Києва 4 липня було пошкоджено 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що внаслідок удару по Києву було поранено понад 20 осіб, серед яких — дитина.