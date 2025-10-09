Жители поврежденного ВС РФ дома в Киеве пережили еще одну страшную ночь три месяца спустя

В пятиэтажном доме на проспекте Отрадный в Соломенском районе, который был поврежден в результате массированной атаки ВС РФ на Киев 4 июля, спустя три месяца рухнуло перекрытие на третьем этаже, в том числе повторно пострадала квартира. Городские власти отреагировали на инцидент.

Женщина, квартиру которой от обрушения отделяет всего один перестенок, пожаловалась, что июльской атаки никаких существенных работ не проводилось, и случившееся было только вопросом времени.

По ее словам, люди проснулись от грохота.

"Посреди ночи, без тревоги. Дом не накрыт, ничего не отстраивается, крыши нет, разрушаются стены… Скорее всего, и мы будем пострадавшими. Останемся без крыши над головой", — говорит автор видео.

Паблик "Инсайдер. Киев" пишет, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

"Как пишут местные жители, в этом доме находится укрытие, и люди продолжают туда ходить, потому что выбора на районе нет", — говорится в публикации.

После обрушения на месте происшествия дежурила полиция.

Обрушение дома на Отрадном: что говорят власти

Сразу после ликвидации обстрела в июле специальная комиссия провела предварительное и детальное инструментальное обследование, придя к выводу, что угрозы в этой части дома нет, сообщает Киевская городская государственная администрация.

В местах, где такая угроза была, сотрудники Киевской аварийно-спасательной службы установили подпорные стойки, способные выдержать значительную нагрузку бетона и конструкций. Разбитые окна закрыли плитами ОСБ.

В КГГА показали кадры обрушения дома, который перед этим проверяла комиссия Фото: Скриншот

В начале октября город выделил средства из бюджета на капремонт дома, а заказчиком восстановительных работ стало КП "Жилинвестстрой-УКБ".

После инцидента с обрушением город закажет дополнительное инструментальное обследование для определения и исследования новых повреждений. Это, по мнению властей, поможет спланировать противоаварийные меры.

Россияне массированно атаковали Киев в ночь на 4 июля "Шахедами". Местные власти сообщали о фиксации последствий на более 13 локациях в 5 районах столицы.

Городской голова Виталий Кличко сообщал, что во время ночного обстрела Киева 4 июля были повреждены 5 автомобилей скорой помощи, выезжавших на вызовы. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в результате удара по Киеву были ранены более 20 человек, среди которых — ребенок.