В Киеве обвалилась многоэтажка, поврежденная "Шахедом" в начале июля, — СМИ (фото, видео)

В Киеве обвалился пятиэтажный дом на проспекте Отрадном в Соломенском районе. Это здание пострадало во время массированной атаки российских "Шахедов" в ночь на 4 июля.

Об обвале пострадавшего во время атаки на Киев в начале июля дома сообщил 9 октября местный Telegram-канал "КС: новости Киев". По словам админов, на момент обвала прохожих возле здания не было, и сейчас на месте дежурят правоохранители.

На фотографиях можно увидеть, что в пятиэтажке обвалилась часть перекрытия между этажами.

Админы паблика со ссылкой на местных жителей пишут, что жители района продолжали ходить к этому дому в укрытие, потому что альтернативы поблизости нет.

По информации ТСН, после обстрела в июле люди частично покинули поврежденный жилой дом в Соломенском районе, но часть жителей была вынуждена вернуться, потому что им не предоставили альтернативного жилья. По предварительной информации, пострадавших в результате обвала нет, жителей эвакуировали из здания. По словам журналистов, газ в многоэтажке был отключен с момента "прилета" в июле.

Местные рассказали корреспондентам, что дом оставался в аварийном состоянии, несмотря на многочисленные обращения в коммунальные службы.

"Оставляли заявки на 1551 (контактный номер центра Киева — ред.), были отписки, что они что-то там оформляют для ремонта. На подпорки никто ничего мне не ответил", — сказала журналистам жительница дома.

В Соломенском районе Киева обвалился поврежденный обстрелом 4 июля дом.

На момент публикации новости официальных комментариев относительно обвала дома в Соломенском районе Киева не было.

Атака на Киев 4 июля: детали

Россияне массированно атаковали Киев в ночь на 4 июля "Шахедами". Местные власти сообщали о фиксации последствий на более 13 локациях в 5 районах столицы.

Городской голова Виталий Кличко сообщал, что во время ночного обстрела Киева 4 июля были повреждены 5 автомобилей скорой помощи, выезжавших на вызовы. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что в результате удара по Киеву были ранены более 20 человек, среди которых — ребенок.

В Соломенском районе Киева во время удара "Шахедов" по Украине 4 июля были повреждены жилые дома, здания училища и школы и железнодорожное полотно, также разрушения фиксировали в Голосеевском и Шевченковском районах. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщал об одном погибшем.