У Києві обвалилася багатоповерхівка, пошкоджена "Шахедом" на початку липня, — ЗМІ (фото, відео)

У Києві обвалився п'ятиповерховий будинок на проспекті Відрадному в Солом'янському районі. Ця будівля постраждала під час масованої атаки російських "Шахедів" у ніч на 4 липня.

Про обвал постраждалого під час атаки на Київ на початку липня будинку повідомив 9 жовтня місцевий Telegram-канал "КС: новини Київ". За словами адмінів, на момент обвалу перехожих біля будівлі не було, й наразі на місці чергують правоохоронці.

На світлинах можна побачити, що в п'ятиповерхівці обвалилася частина перекриття між поверхами.

Адміни пабліка з посиланням на місцевих мешканців пишуть, що жителі району продовжували ходити до цього будинку в укриття, бо альтернативи поблизу немає.

За інформацією ТСН, після обстрілу в липні люди частково покинули пошкоджений житловий будинок в Солом'янському районі, але частина мешканців була вимушена повернутися, бо їм не надали альтернативного житла. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок обвалу немає, жителів евакуювали з будівлі. За словами журналістів, газ в багатоповерхівці був відключений з моменту "прильоту" в липні.

Місцеві розповіли кореспондентам, що будинок лишався в аварійному стані попри численні звернення до комунальних служб.

"Лишали заявки на 1551 (контактний номер центра Києва — ред.), були відписки, що вони щось там оформлюють для ремонту. На підпірки ніхто нічого мені не відповів", — сказала журналістам мешканка будинку.

В Солом'янському районі Києва обвалився пошкоджений обстрілом 4 липня будинок.

На момент публікації новини офіційних коментарів щодо обвалу будинку в Солом'янському районі Києва не було.

Атака на Київ 4 липня: деталі

Росіяни масовано атакували Київ у ніч на 4 липня "Шахедами". Місцева влада повідомляла про фіксацію наслідків на понад 13 локаціях у 5 районах столиці.

Міський голова Віталій Кличко повідомляв, що під час нічного обстрілу Києва 4 липня зазнали пошкоджень 5 автомобілів швидкої допомоги, що виїжджали на виклики. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що внаслідок удару по Києву були поранені понад 20 людей, серед яких — дитина.

В Солом'янському районі Києва під час удару "Шахедів" по Україні 4 липня були пошкоджені житлові будинки, будівлі училища та школи й залізничне полотно, також руйнування фіксували в Голосіївському та Шевченківському районах. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про одного загиблого.