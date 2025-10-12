Зігували перед рабином: у Києві невідомі напали на членів єврейської громади

У Києві, в Оболонському районі, група невідомих молодих людей скоїла напад на членів єврейської громади біля синагоги, застосувавши сльозогінний газ. Один із постраждалих отримав опіки очей і шкіри.

Related video

Інцидент стався близько 11 жовтня в районі 15:00 на вулиці поблизу будівлі синагоги, повідомили на сторінці Київської єврейської громади у Facebook.

У публікації йдеться про те, що група молодих людей вигукувала антисемітські гасла і, побачивши людину в кіпі, почала демонструвати нацистські вітання. Коли один із членів громади наблизився до молодих людей, вони застосували газові балончики.

"Це був спрямований, жорстокий та підготовлений антисемітський акт! Адже ще вчора ввечері група молодиків біля нашої синагоги зігувала та викрикувала антисемітські лозунги, побачивши рабина", — сказано в пості.

За інформацією столичних правоохоронців, поліція встановлює обставини нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі Києва.

"Наразі проводиться перевірка, встановлюються всі учасники події. Вирішується питання щодо правової кваліфікації", — йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Пізніше єврейська громада уточнила, що чоловік, який постраждав від нападу, нині перебуває в безпеці та почувається нормально. Йому своєчасно було надано медичну допомогу.

"Офіційний Ізраїль в особі надзвичайного і повноважного посла держави Ізраїль в Україні Міхаеля Бродського поінформований про інцидент і зі свого боку сприяє тому, аби винні були знайдені та притягнуті до відповідальності", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці вересня на трасі "Київ — Одеса" сталася ДТП. В аварію потрапив пасажирський автобус, у якому перебували хасиди, які прямували до Умані на святкування єврейського Нового року — Рош га-Шана.