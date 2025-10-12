Зиговали перед раввином: в Киеве неизвестные напали на членов еврейской общины

В Киеве, в Оболонском районе, группа неизвестных молодых людей совершила нападение на членов еврейской общины возле синагоги, применив слезоточивый газ. Один из пострадавших получил ожоги глаз и кожи.

Related video

Инцидент произошел около 11 октября в районе 15:00 на улице вблизи здания синагоги, сообщили на странице Киевской еврейской общины в Facebook.

В публикации говорится, что группа молодых людей выкрикивала антисемитские лозунги и, увидев человека в кипе, начала демонстрировать нацистские приветствия. Когда один из членов общины приблизился к молодым людям, они применили газовые балончики.

"Это был направленный, жестокий и подготовленный антисемитский акт! Ведь еще вчера вечером группа молодых людей возле нашей синагоги делала нацистский привет и выкрикивала антисемитские лозунги, увидев раввина", — сказано в посте.

По информации столичных правоохранителей, полиция устанавливает обстоятельства нападения на членов религиозной общины в Оболонском районе Киева.

"В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все участники происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации", — говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Позже еврейская община уточнила, что мужчина пострадавший от нападения, в настоящее время находится в безопасности и чувствует себя нормально. Ему своевременно была оказана медицинская помощь.

"Официальный Израиль в лице чрезвычайного и полномочного посла государства Израиль в Украине Михаэля Бродского проинформирован об инциденте и со своей стороны способствует тому, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности", — сказано в сообщении

Напомним, в конце сентября на трассе "Киев — Одесса" произошло ДТП. В аварию попал пассажирский автобус, в котором находились хасиды, направлявшиеся в Умань на празднование еврейского Нового года — Рош ха-Шана.