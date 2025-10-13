Осінні канікули 2025: коли школярі підуть на відпочинок

Через два тижні в більшості українських шкіл розпочнуться осінні канікули 2025.

Традиційно осінні канікули в Україні тривають тиждень, і цьогоріч змін щодо термінів немає, повідомляє "Трибун".

Згідно з постановою Кабміну №1003, навчальний рік у школах стартував 1 вересня 2025 року і триватиме до 30 червня 2026 року. 30 червня — крайня дата, проте школи мають право завершити навчання раніше — остаточне рішення ухвалює педагогічна рада з огляду на навантаження та безпеку дітей.

Графік канікул на 2025-2026 навчальний рік:

Осінні канікули: з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року.

Зимові канікули: з 27 грудня 2025 року по 11 січня 2026 року.

Весняні канікули: з 23 по 29 березня 2026 року.

Літні канікули: орієнтовно з 1 червня 2026 року до початку нового навчального року.

Осінні канікули в Україні: чи можуть змінюватися дати

Остаточний графік і тривалість затверджує педагогічна рада кожного навчального закладу.

За інформацією Міністерства освіти і науки, дати канікул можуть змінюватися залежно від регіональної епідемічної та безпекової ситуації.

Місцеві департаменти освіти разом зі школами мають право переносити або подовжувати канікули, якщо цього вимагатимуть умови (наприклад, спалах захворювань або карантинні обмеження). Також вплинути на дати канікул може ситуація в енергетиці, яка останнім часом зазнає атак з боку ЗС РФ.

Батькам радять стежити за офіційними повідомленнями своєї школи та місцевого управління освіти.

