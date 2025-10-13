Осенние каникулы 2025: когда школьники уйдут на отдых

Через две недели в большинстве украинских школ начнутся осенние каникулы 2025.

Традиционно осенние каникулы в Украине длятся неделю, и в этом году изменений по срокам нет, сообщает "Трибун".

Согласно постановлению Кабмина №1003, учебный год в школах стартовал 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года. 30 июня – крайняя дата, однако школы имеют право завершить обучение раньше — окончательное решение принимает педагогический совет, учитывая нагрузку и безопасность детей.

График каникул на 2025-2026 учебный год:

Осенние каникулы: с 27 октября по 2 ноября 2025 года.

Зимние каникулы: с 27 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Весенние каникулы: с 23 по 29 марта 2026 года.

Летние каникулы: ориентировочно с 1 июня 2026 года до начала нового учебного года.

Осенние каникулы в Украине: могут ли меняться даты

Окончательный график и продолжительность утверждает педагогический совет каждого учебного заведения.

По информации Министерства образования и науки, даты каникул могут изменяться в зависимости от региональной эпидемической и ситуации безопасности.

Местные департаменты образования вместе со школами имеют право переносить или продлевать каникулы, если этого потребуют условия (например, вспышка заболеваний или карантинные ограничения). Также повлиять на даты каникул может ситуация в энергетике, которая в последнее время подвергается атакам со стороны ВС РФ.

Родителям советуют следить за официальными сообщениями своей школы и местного управления образования.

