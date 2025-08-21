Война кардинально изменила среднее образование в Украине, заставляя школы адаптироваться к вызовам безопасности, нехватке ресурсов и низкому качеству дистанционного обучения. В прифронтовых регионах, как Харьковская или Сумская области, появляются подземные школы, тогда как в более безопасных регионах активно восстанавливают очное обучение. Фокус узнал, как Украина балансирует между безопасностью и качественным образованием, и какие прогнозы для учебного года 2025-2026.

Война, которая продолжается в Украине, кардинально изменила образовательный ландшафт, поставив перед системой среднего образования беспрецедентные вызовы. Учебные заведения вынуждены балансировать между обеспечением безопасности учеников и учителей, сохранением качества обучения и адаптацией к новым реалиям. В прифронтовых регионах, таких как Харьковская, Запорожская или Сумская области, школы обустраивают укрытия и даже подземные классы, тогда как в относительно безопасных регионах продолжается возвращение к очному обучению. В то же время дистанционный формат, который стал вынужденным решением в начале войны, обнаружил свои ограничения, вызывая дискуссии об эффективности и доступности образования. В этом контексте смешанное обучение могло бы стать компромиссом, но его внедрение тормозится нехваткой ресурсов и подготовки педагогов.

Какой формат среднего образования ожидается на 2025-2026 учебный год

По мнению эксперта направления "Образование" Украинского института будущего Николая Скибы, в Украине наблюдается четкая политическая воля к восстановлению очного обучения. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, значительные средства были вложены в обустройство укрытий в школах, что позволяет обеспечить безопасные условия для учеников и учителей. Количество таких укрытий за последние годы значительно возросло, что отражает стремление государства вернуть детей в классы. Во-вторых, дистанционное образование, которое стало основным форматом во время пандемии и в начале полномасштабного вторжения, продемонстрировало свои ограничения. Родители, ученики и педагоги неоднократно высказывали нарекания на низкое качество образования в онлайн-формате, что связано с техническими проблемами, недостатком взаимодействия и сложностями в организации эффективного учебного процесса.

Очный формат обучения, по словам эксперта, является приоритетом в большинстве регионов Украины.

"Однако ситуация существенно отличается в зависимости от региона. В Харьковской, Сумской, Запорожской областях, где продолжаются активные боевые действия или есть риск обстрелов, вызовы безопасности усложняют организацию обучения. Например, в Харькове предпринимаются попытки обустроить подземные школы, которые позволяют проводить занятия в очном формате даже в условиях угрозы. В некоторых частях Сумской области из-за интенсивных обстрелов даже вводится эвакуация, что делает невозможным традиционное обучение", — отметил Фокусу Скиба.

2025-2026 учебный год: какие есть альтернативы дистанционному обучению

Несмотря на усилия по возвращению к очному обучению, Николай Скиба отмечает недостаточное использование смешанного формата, известного как blended learning. Этот подход сочетает очные занятия с онлайн-элементами, что делает его гибким и эффективным, особенно в условиях войны. Смешанное обучение позволяет адаптироваться к вызовам безопасности, ведь занятия можно проводить частично дистанционно, если ситуация в регионе ухудшается. Кроме того, этот формат способствует более глубокому усвоению материала благодаря комбинации традиционных методов и цифровых технологий, которые позволяют индивидуализировать обучение.

Однако внедрение смешанного формата сталкивается с сопротивлением части педагогов, особенно в коммунальных и бюджетных школах. Учителя часто отмечают, что они перегружены, уставшие и не имеют времени или ресурсов для освоения новых методик.

"Мы и так уставшие, перегруженные, нам некогда осваивать эти новые методики", — цитирует Скиба типичные жалобы педагогов.

Это приводит к тому, что школы выбирают либо полностью очный, либо полностью онлайн-формат, избегая гибких решений. Такой подход часто остается фронтальным: учитель рассказывает, ученики слушают и записывают, что не всегда способствует глубокому усвоению знаний.

Для изменения ситуации, по словам Скибы, недостаточно только административных распоряжений или закупки нового оборудования. Нужны более глубокие реформы, касающиеся как отношения к учителям, так и постепенного обновления педагогического состава. Сегодня профессия учителя в Украине остается недостаточно престижной, что связано с низкими зарплатами, высоким уровнем стресса и недостатком профессионального развития.

"Здесь и престижность профессии, и действительно вопрос зарплаты", — отмечает эксперт. Без решения этих проблем сложно ожидать качественных изменений в системе образования.

Обновление педагогического контингента — это долгосрочный процесс, который может длиться годами. Учителя нуждаются не только в повышении зарплат, но и в доступе к современным методикам, тренингам и технической поддержке. Смешанный формат обучения, например, требует от педагогов умения работать с цифровыми платформами, создавать интерактивный контент и адаптировать уроки к различным форматам. Без надлежащей подготовки и мотивации учителя будут продолжать избегать инноваций, что тормозит развитие образования.

Эксперт отмечает, что для качественных изменений нужен комплексный подход: от повышения престижа учительской профессии до внедрения современных технологий в учебный процесс. Смешанное обучение могло бы стать компромиссом между требованиями безопасности и потребностью в качественном образовании, но для этого необходимы инвестиции в подготовку учителей и техническое обеспечение школ.

