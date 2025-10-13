Погода на 14 жовтня: де в Україні буде найхолодніше (карта)

В Україну йде похолодання, і вже у вівторок, 14 жовтня, осінь покаже свій характер.

Другий день тижня буде холодним, а в деяких регіонах температура повітря опуститься до +2, прогнозує відома українська синоптикиня Наталка Діденко.

За її інформацією, найближчої ночі очікується лише +2+6 градусів тепла, а завтра вдень повітря прогріється від +6 до +10 градусів.

Погода на 14 жовтня в Україні

У центральній частині та на сході стовпчики термометрів покажуть +8 +12, на півдні України — від +12 до +16 градусів.

У більшості регіонів, крім півдня, пройдуть невеликі дощі, а на крайній півночі можливі помірні дощі.

Погода в Києві 14 жовтня

У столиці 14 жовтня очікується хмарна погода, місцями — невеликий дощ. Температура повітря аж ніяк не порадує. Вночі прогнозується +2 +4 градуси тепла, вдень температура повітря підніметься лише до +8 градусів.

Незважаючи на прогноз, Діденко не радить сумувати.

"Осінь доходить до вершини, але до зими ще далеко", — зазначає вона.

Вівторок, 14 жовтня, принесе в Україну холод Фото: facebook / Наталья Диденко

За даними Укргідрометцентру, у більшості регіонів вівторок буде мінливо хмарним, а в Одесі не виключені дощі.

Загалом, в Укргідрометцентрі вважають, що жовтень стане місяцем контрастів: сухий і відносно теплий у першій половині та дощовий і прохолодний — у другій.

