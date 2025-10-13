Погода на 14 октября: где в Украине будет холоднее всего (карта)

В Украину идет похолодание, и уже во вторник, 14 октября, осень покажет свой характер.

Второй день недели будет холодным, а в некоторых регионах температура воздуха опустится до +2, прогнозирует известный украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, в ближайшую ночь ожидается только +2+6 градусов тепла, а завтра днем ​​воздух прогреется от +6 до +10 градусов.

Погода на 14 октября в Украине

В центральной части и на востоке столбики термометров покажут +8 +12, на юге Украины — от +12 до +16 градусов.

В большинстве регионов, кроме юга, пройдут небольшие дожди, а на крайнем севере возможны умеренные дожди.

Погода в Киеве 14 октября

В столице 14 октября ожидается облачная погода, местами – небольшой дождь. Температура воздуха отнюдь не порадует. Ночью прогнозируется +2 +4 градуса тепла, днем температура воздуха поднимется всего до +8 градусов.

Несмотря на прогноз, Диденко не советует унывать.

"Осень доходит до вершины, но до зимы еще далеко", — отмечает она.

Вторник, 14 октября, принесет в Украину холод Фото: facebook / Наталья Диденко

По данным Укргидрометцентра, в большинстве регионов вторник будет переменно облачным, а в Одессе не исключены дожди.

В целом, в Укргидрометцентре считают, что октябрь станет месяцем контрастов: сухой и относительно теплый в первой половине и дождливый и прохладный — во второй.

Напомним, нардеп Марьяна Безуглая призвала украинцев готовиться к вероятным масштабным отключениям электроэнергии этой осенью и зимой в Украине.