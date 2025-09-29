"Пятый месяц лета" или полноценная осень: какой погодой украинцев будет удивлять октябрь

Сентябрь, большую часть которого можно было считать "четвертым месяцем лета" благодаря солнцу и теплу, подходит к концу. В октябре в Украине станет еще прохладнее, но о ранних морозах или сильных дождях с мокрым снегом речь пока не идет.

Related video

В 2015 году октябрь отличился по-летнему теплой погодой — температура достигала +25 градусов, а на западе и +27. Журналисты ТСН 29 сентября выяснили, есть ли шансы, что в этом году украинцев снова ждет "пятый месяц лета", как было 10 лет назад.

Погода на месяц: будет ли по-летнему тепло

Похолодание в октябре объясняется сокращением светового дня, ведь к концу месяца солнце будет находиться на небе уже примерно 9,5 часа. В Укргидрометцентре прогнозируют, что температура будет выше нормы на один градус. Средняя месячная температура составит 7-13 градусов тепла. Месячное количество осадков — в пределах нормы: 31-77 мм по стране и 74-106 мм в Карпатах.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха объяснила, что первая и вторая половина октября будут ощутимо отличаться.

"Октябрь, в отличие от сентября, который считается переходным месяцем от лета к осени — это уже настоящая осень", — подчеркнула она.

Температура достигнет отметки в +8 градусов и будет снижаться дальше в третьей декаде октября. На севере похолодание придет уже во вторую неделю месяца, а местами на юге и на Закарпатье придется ждать аж начала ноября.

"В этом году погода в первой декаде, а, возможно, и в первой половине октября будет формироваться под влиянием антициклона с севера. Поэтому будем иметь солнечные достаточно теплые дни и ясные прохладные ночи, очевидно, что без осадков", — отметила Птуха.

Для первой половины октября заморозки являются привычным явлением. В целом возможны "минусы" на почве, а на севере — и в воздухе. Вторая же половина месяца отметится дождями — норма осадков выпадет именно в эти две недели. Температура также продолжит падать, но пока невозможно спрогнозировать, будут ли гололедица и снег.

Погода на месяц: прогноз по регионам

В общем, как прогнозируют на погодных сайтах, в октябре будет много солнечных дней и мало дождливых, но надеяться на температурные рекорды не следует. В середине месяца ожидается долгое, но не слишком теплое "бабье лето". Во второй половине октября вероятны заморозки, но не снег.

На Закарпатье будет теплее всего — 16-18 градусов тепла днем и 6-8 ночью будут держаться почти весь месяц. После 25 октября температура упадет на 3-5 градусов, а с 10-11 октября по третью декаду предполагается "бабье лето". Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Хмельницкой областях будет прохладнее, лишь в отдельные дни дневная температура будет подниматься до +15 градусов.

Во Львовской области прогнозируют целых четыре "бабьего лета": 5-8, 10-11, 15-20 и 23-24 октября. В других западных регионах период летнего потепления посреди осени продлится с 10 до 24 октября, но солнце не прогреет воздух до более чем +15 градусов. Дождей будет мало, а под конец месяца температура упадет ниже +10.

На севере октябрь начнется с 9-11 градусов тепла днем и 3-5 ночью. В первые три дня возможны незначительные дожди. 5-7 октября в Волынской, Житомирской и Киевской областях ожидается солнечное "бабье лето", которое принесет температуру до +16 градусов. С 10 до 24 октября будет "золотая осень", в с 25 октября ощутимо похолодает и температура упадет до +10. Небо затянет облаками, в регионах задождит, а ночью вероятны заморозки.

В центральных регионах месяц начнется с дождей, холоднее всего будет в Винницкой и Черкасской областях — от +12 до +14, а теплее всего в Днепропетровской области — от +18 до +20. С 10 октября антициклон не дольше чем на две недели принесет солнечную, но прохладную погоду. "Бабье лето" закончится после 25 октября: на небо вернутся облака, температура упадет до 7-10 градусов тепла днем и 0-2 ночью.

На востоке первая неделя октября будет облачной, но теплой и сухой. Днем столбики будут фиксировать до 20-22 градусов. С 8-10 октября температура начнет падать и придет "бабье лето", которое будет на 2-3 градуса холоднее, чем в других областях. Столбики термометров будут фиксировать от +10 до +12. Уже 21 октября небо затянут облака, и в регионы придут дожди, но с 26 октября в Луганской и Донецкой областях снова засияет солнце. Несмотря на это температура не будет превышать +6 градусов.

В южной части страны теплая облачная погода задержится дольше всего — на две недели, местами возможны небольшие дожди. Днем столбики термометров будут фиксировать от +18 до +22 градусов. 9-10 октября будет короткое "бабье лето", а более длительное и прохладное продлится с 13 до 20 октября. Днем температура уже снизится до 14-16 тепла. После этого похолодает на 3-4 градуса и придут незначительные дожди, но конец месяца будет сухим и солнечным. В конце октября воздух будет прогреваться уже до 9-12 градусов, а в Запорожье — максимум до +10.

"Специалисты Укргидрометцентра считают, что октябрь станет месяцем контрастов: сухой и относительно теплый в первой половине и дождливый и прохладный во второй. Интернет-синоптики видят октябрь другим: в начале и в конце месяца прогнозируется в основном облачная погода с осадками и солнечная, однако не очень теплая погода в его середине", — подытожили в СМИ.

Напомним, в Карпатах 29 сентября уже выпал снег. В Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в регионах в первый день недели.

Ранее, 28 сентября, в одной из областей Украины зафиксировали землетрясение. В Главном центре специального контроля поделились подробностями.