В одной из областей Украины сотрясло землю: какой силы было землетрясение (карты)

По данным сейсмологов, очаг землетрясения располагался во Львовской области. Толчки на глубине 4 километров зафиксировали поздно вечером.

Related video

28 сентября в 21:46:49 в Украине произошло землетрясение. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Его зафиксировали на глубине 4 километров, источник был расположен в районе города Стрый во Львовской области. По шкале Рихтера сила землетрясения составила 3,0 балла.

"По классификации землетрясений относится к слабоощутимым", — подчеркнула пресс-служба.

В Главном центре специального контроля показали расположение источника землетрясения Фото: Скриншот Землетрясение произошло вблизи города Стрый на Львовщине Фото: Скриншот

Землетрясение в Турции

В тот же день Главный центр зарегистрировал землетрясение на глубине 12 километров в западной части. Оно произошло в 12:59:16, и его магнитуда достигла 5,4 балла.

"По классификации землетрясений относится к сильным. Результаты обработки данных предоставлены в центральные органы государственной власти и в международные сейсмологические центры", — добавили сейсмологи ГЦСК.

Напомним, 29 сентября в Карпатах уже выпал снег. В Укргидрометцентре сообщили, что в областях пока морозы не ожидаются, однако по стране пройдут дожди.

За 2025 год на острове Санторини произошла серия мощных землетрясений, всего за несколько недель там зафиксировали более 28 тысяч случаев. С помощью новой модели ИИ ученые смогли установить, что вызвало такую сейсмическую активность.

12 сентября во Львовской области раздались выстрелы, после чего в офисе автосервиса нашли мертвыми двух мужчин. В полиции рассказали, что произошло между убитыми и кто, скорее всего, был виновен в их смерти.